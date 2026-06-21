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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार और आरोप-प्रत्यारोप पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, बड़ा भाई होने के नाते सहयोगी दलों की गलती माफ

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सहयोगी दलों पर हमलावार कांग्रेस नरम पड़ती नजर आ रही है.

Minister Irfan on Alliance partners
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय और मंत्री इरफान अंसारी. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 4:00 PM IST

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रांची:राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के हाथों मिली करारी हार के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सीपीआई माले ने जहां शनिवार को बयान जारी कर कांग्रेस प्रभारी के बयान को सीपीआई माले को अपमानित करने वाला बताते हुए माफी मांगने की मांग की है तो आज रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महागठबंधन में कांग्रेस को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि हम हर गलती को माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते कि सहयोगी दल अपनी गलती मान लें.

हमारी लड़ाई सहयोगी दलों से नहीं, भाजपा से हैः मंत्री इरफान

राज्य के खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी लड़ाई अपने सहयोगी दलों से नहीं, बल्कि भाजपा से है. हम अपने सहयोगी दलों की गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की गलतियों को कभी माफ नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जीत का पूरा आंकड़ा होते हुए भी हमारा प्रत्याशी हार गया. इसका मतलब तो यह साफ है कि जो वोट हमें मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला.

मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रणव झा की हार के लिए कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजद-माले को दोषी ठहराने और झामुमो को क्लीन चिट देने के सवाल पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो आज राज्यसभा सीट उनका होता और कोई आरोप भी कांग्रेस पर नहीं लगता. जब मीडिया ने पूछा कि राज्य में सरकार तो आपकी ही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को क्या आप अपना नहीं मानते हैं? इस सवाल का जवाब दिए बगैर मंत्री आगे बढ़ गए.

इरफान अंसारी के बयान को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं- मनोज पांडेय

मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इरफान अंसारी की बातों को बहुत अधिक संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है. वह हर दिन कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं. ऐसे में वह क्या बोलते है, क्या नहीं बोलते हैं उसपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सहयोगी दलों के नेताओं बीच का मनमुटाव क्षणिक है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा.

साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं-सीपी सिंह

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इनकी ही गठबंधन की सरकार छह वर्षों से अधिक समय से सत्ता में है. ये सब लोग मिल कर सरकार चला रहे हैं और आज कह रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं है. कल इरफान अंसारी कहेंगे कि हम अगर सीएम होते तो कांग्रेस उम्मीदवार नहीं हारते और कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगता.

कांग्रेस हेल्दी थी और हेल्दी रहेगी-केशव महतो कमलेश

राज्यसभा चुनाव को केंद्र में रखकर पिछले दिनों घटी घटना के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस अब नरम पड़ती दिख रही है. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस हेल्दी थी और हेल्दी रहेगी. उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं. केशव महतो कमलेश ने अपने प्रभारी के. राजू को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी बताते हुए कहा कि वह एक ऐसे आईएएस रहे हैं जिनपर कोई इल्जाम या आरोप कभी नहीं लगा है. वह स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं.

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