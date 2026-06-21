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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार और आरोप-प्रत्यारोप पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, बड़ा भाई होने के नाते सहयोगी दलों की गलती माफ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय और मंत्री इरफान अंसारी. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची:राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के हाथों मिली करारी हार के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सीपीआई माले ने जहां शनिवार को बयान जारी कर कांग्रेस प्रभारी के बयान को सीपीआई माले को अपमानित करने वाला बताते हुए माफी मांगने की मांग की है तो आज रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महागठबंधन में कांग्रेस को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि हम हर गलती को माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते कि सहयोगी दल अपनी गलती मान लें.

हमारी लड़ाई सहयोगी दलों से नहीं, भाजपा से हैः मंत्री इरफान

राज्य के खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी लड़ाई अपने सहयोगी दलों से नहीं, बल्कि भाजपा से है. हम अपने सहयोगी दलों की गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की गलतियों को कभी माफ नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जीत का पूरा आंकड़ा होते हुए भी हमारा प्रत्याशी हार गया. इसका मतलब तो यह साफ है कि जो वोट हमें मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला.

मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रणव झा की हार के लिए कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजद-माले को दोषी ठहराने और झामुमो को क्लीन चिट देने के सवाल पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो आज राज्यसभा सीट उनका होता और कोई आरोप भी कांग्रेस पर नहीं लगता. जब मीडिया ने पूछा कि राज्य में सरकार तो आपकी ही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को क्या आप अपना नहीं मानते हैं? इस सवाल का जवाब दिए बगैर मंत्री आगे बढ़ गए.

इरफान अंसारी के बयान को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं- मनोज पांडेय

मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इरफान अंसारी की बातों को बहुत अधिक संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है. वह हर दिन कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं. ऐसे में वह क्या बोलते है, क्या नहीं बोलते हैं उसपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सहयोगी दलों के नेताओं बीच का मनमुटाव क्षणिक है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा.

साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं-सीपी सिंह