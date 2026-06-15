स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान: भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा कि इस बार बाहरी को नहीं करेंगे वोट

स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान: भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा कि इस बार बाहरी को नहीं करेंगे वोट
राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है.
Published : June 15, 2026 at 10:12 PM IST
रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है. उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा विधायकों के संपर्क में रहने के बयान देते रहे हैं.
आज सोमवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा है कि वह इस बार झारखंड की अस्मिता के लिए किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे बल्कि झारखंड के ही उम्मीदवार को वोट देंगे.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह उन भाजपा विधायकों का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनको दिक्कत हो जाएगी. उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के बयानों को लेकर कहा कि वह मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं.
26 साल में राजद कभी गठबंधन से अलग नहीं हुआ- संजय प्रसाद यादव
राजद विधायक सह श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है. उन्होंने कहा कि राज्य बने 26 साल होने को है, इन 26 वर्षों में राजद ने कभी गठबंधन के खिलाफ जाकर वोटिंग नहीं की है. उन्होंने कहा कि हमलोग महागठबंधन के सबसे मजबूत सिपाही हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का जो भी आदेश होगा, उसका पालन करेंगे.
इसे भी पढ़ें- महागठबंधन के संपर्क में हैं भाजपा के तीन विधायक, राज्यसभा चुनाव से पहले बंधु तिर्की का बड़ा दावा
इसे भी पढ़ें- बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा- टूट के कगार पर है कांग्रेस, हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से बचने के लिए अपने घोड़े को बांध कर रखें
इसे भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सीएम से की मुलाकात