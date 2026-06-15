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स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान: भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा कि इस बार बाहरी को नहीं करेंगे वोट

राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है.

Minister Irfan Ansari made statement regarding BJP in connection with Rajya Sabha election
मंत्री इरफान अंसारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 10:12 PM IST

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रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है. उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा विधायकों के संपर्क में रहने के बयान देते रहे हैं.

आज सोमवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा है कि वह इस बार झारखंड की अस्मिता के लिए किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे बल्कि झारखंड के ही उम्मीदवार को वोट देंगे.

राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों के बयान (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह उन भाजपा विधायकों का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनको दिक्कत हो जाएगी. उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के बयानों को लेकर कहा कि वह मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं.

26 साल में राजद कभी गठबंधन से अलग नहीं हुआ- संजय प्रसाद यादव

राजद विधायक सह श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है. उन्होंने कहा कि राज्य बने 26 साल होने को है, इन 26 वर्षों में राजद ने कभी गठबंधन के खिलाफ जाकर वोटिंग नहीं की है. उन्होंने कहा कि हमलोग महागठबंधन के सबसे मजबूत सिपाही हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का जो भी आदेश होगा, उसका पालन करेंगे.

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