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स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान: भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा कि इस बार बाहरी को नहीं करेंगे वोट

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है. उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा विधायकों के संपर्क में रहने के बयान देते रहे हैं.

आज सोमवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा है कि वह इस बार झारखंड की अस्मिता के लिए किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे बल्कि झारखंड के ही उम्मीदवार को वोट देंगे.

राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों के बयान (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह उन भाजपा विधायकों का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनको दिक्कत हो जाएगी. उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के बयानों को लेकर कहा कि वह मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं.