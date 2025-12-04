ETV Bharat / state

जमशेदपुर में खुला झारखंड का पहला सिकल सेल एनीमिया लैब, मंत्री इरफान अंसारी ने किया उद्घाटन

सिकल सेल एनीमिया लैब का उद्घाटन करते मंत्री ( Etv Bharat )