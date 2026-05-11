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मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से की सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, जंतर-मंतर पर धरने की दी चेतावनी

जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग सरना धर्म कोड को लागू करे. उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर सरकार यह मांग पूरी नहीं करती है, तो वह नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान है, जिसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है. सरना धर्म कोड को तुरंत लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे लागू नहीं किया गया, तो वह जंतर-मंतर पर धरना देंगे, राष्ट्रपति और राहुल गांधी से भी मिलेंगे.

मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि अगर सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ, तो आदिवासियों की पहचान मिट जाएगी. असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है. उन्होंने कहा कि अगर वहां आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव होता है, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.

इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड आदिवासियों के लिए बनाया गया था, लेकिन भाजपा ने 20 साल तक राज किया. लेकिन, उन 20 सालों में झारखंड के आदिवासी समाज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उन्हें सिर्फ लूटा गया और उनके जल, जंगल और जमीन को बर्बाद कर दिया गया.