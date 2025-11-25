ETV Bharat / state

बीएलओ को बंदी बनाने वाले बयान पर मंत्री इरफान का यू-टर्न, बोले- मेरा बयान सिर्फ फर्जी BLO गिरोह के खिलाफ था

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बीएलओ वाले बयान पर यू-टर्न लिया है. उन्होंने कहा कि मेरा बयान फर्जी बीएलओ के खिलाफ था.

Health Minister Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 2:19 PM IST

5 Min Read
रांची: एसआईआर के लिए आने वाले बीएलओ (BLO) को घर में बंद करने वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यू-टर्न ले लिया है. उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग नकली BLO बनकर 'नाम काटने' का डर दिखाते हैं, घर-घर जाकर धमकाते हैं और पैसे वसूलते हैं. लिहाजा, उन्होंने ऐसे फर्जी लोगों को तुरंत पकड़ने और प्रशासन को सूचना देने को कहा था. यह बयान फर्जीवाड़ा करने वाले अपराधियों के लिए था, न कि वास्तविक BLO के लिए'.

मैंने BLO के खिलाफ कुछ नहीं बोला: इरफान अंसारी

विवाद बढ़ता देख मंत्री इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 'BLO हमारे सम्मानित निर्वाचन अधिकारी हैं' मैंने कभी भी BLO के खिलाफ कुछ नहीं कहा है. मेरी बात केवल उन फर्जी तत्वों पर थी, जो BLO के नाम पर ग्रामीणों को ठग रहे थे. बीजेपी मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है'. मंत्री इरफान ने लिखा है कि भाजपा को 'इरफान फोबिया' हो गया है. यदि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं तो मुझसे मांग ले, मैं मुद्दे दे दूंगा'. मेरी चेतावनी जनता की सुरक्षा, चुनाव की निष्पक्षता और प्रशासन की मजबूती के लिए थी लेकिन बीजेपी अपनी बौखलाहट में इसे भी राजनीतिक रंग दे रही है'.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)

ये लोग घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं: बीजेपी

इधर, बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि ये लोग घुसपैठियों के वोट से जीतने वाले लोग हैं. एसआईआर के जरिए ऐसे लोगों के नाम हटेंगे, इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. यदि ऐसे अंसैधानिक बयान के बावजूद मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि मंत्री को मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है. इस अनुशासनहीनता पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

मंत्री इरफान अंसारी के बचाव में उतरी कांग्रेस

कांग्रेस ने इस बयान पर मंत्री इरफान अंसारी का बचाव किया है. मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश है. क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से 'लोकतंत्र की हत्या' कर रहा है. इससे साफ है कि उसी आक्रोश के तहत मंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया होगा लेकिन उनके बयान के मकसद को समझना चाहिए. उन्होंने इस वजह से ऐसी बात कही ताकि देश का संविधान और लोकतंत्र बचा रहे.

मंत्री इरफान अंसारी का बयान क्यों पढ़ना है जरूरी

झारखंड सरकार में मंत्री इरफान ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने बीएलओ के खिलाफ ऐसी कोई बात कही ही नहीं है. हालांकि जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीएलओ आए तो उसे घर में बंद कर दें. उन्होंने यह भी कहा था कि SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं. आधार कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं. आधार से नाम कटने पर बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा. बिहार में 65 लाख वोटर के नाम काट दिए गए, इसकी वजह से 80 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभावित हुआ है.

उन्होंने आगे कहा था कि उसकी जगह वैसे 22 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया है जो बीजेपी को पसंद करते थे. ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल के बाद असम में करेंगे, फिर झारखंड में करेंगे. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि एकदम अगर कोई आपका नाम काटने और पूछने के लिए आए तो ऐसे पदाधिकारी को गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं आकर खोलूंगा. किसी कीमत पर अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा, फिर नाम काट देगा और बोल देगा कि आप घुसपैठिया हैं.

मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया: मंत्री इरफान अंसारी

लेकिन जब विवाद बढ़ा तो मंत्री इरफान अंसारी ने बयान पर सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है. उन्होंने बीएलओ के बारे में कोई गलत बात नहीं कही है. उन्होंने तो सिर्फ फर्जी बीएलओ के बारे में बात कही है. बेशक, मंत्री इरफान ने सफाई दे दी है लेकिन बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है.

मंत्री इरफान अंसारी ने BLO को लेकर क्या कहा है?

मंत्री इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR पर सवाल उठाया था. जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कोई BLO किसी के घर में जाता है तो उसे घर में बंद कर दें. उन्होंने लोगों से किसी भी कीमत पर SIR न कराने और सतर्क रहने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि अगर कोई बीएलओ घर आए तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे कुछ न कहें, नहीं तो वे लोग आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाकर सारे हक छीन लेंगे.

