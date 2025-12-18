ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता: रांची में अंडर-14 व अंडर-17 बालिका फुटबॉल का भव्य शुभारंभ

राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता के लिए चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय, कांके एवं कैराली स्कूल की बैंड टीम ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया. मार्च पास्ट में देश के 39 राज्यों एवं इकाइयों की टीमों ने कदमताल करते हुए खेल भावना और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया. झारखंड टीम की कप्तान पूर्णिमा कुमारी ने सभी खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई. समारोह का समापन कतई सुंदर हमर झारखंड गीत पर मनमोहक प्रस्तुति और भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ.

उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक नागपुरी लोकधुनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया. संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत ‘सुमंगलम, शुभ स्वागतम’ गीत ने अतिथियों और खिलाड़ियों का मन मोह लिया.

इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया. इस अवसर पर माननीय विधायक सुरेश बैठा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उद्घाटन समारोह में खेल, संस्कृति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला.

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर-14 एवं अंडर-17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन बुधवार को बीआईटी मेसरा रांची में किया गया.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को झारखंड के नजदीकी पर्यटन केंद्रों का भ्रमण पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा, ताकि वे राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें. मंत्री ने आश्वस्त किया कि खिलाड़ियों, कोचों और टीम मैनेजरों के आवासन, भोजन और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी. उन्होंने बालिकाओं की खेलों में बढ़ती भागीदारी को राज्य के लिए गर्व का विषय बताया.

खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन शामिल होते मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

इस अवसर पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली खेलों को लेकर गंभीर है और विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने बताया कि झारखंड ने 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था. खेलो झारखंड के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निरंतर प्रशिक्षण और मंच प्रदान किया जा रहा है.

बालिका फुटबॉल टीम के सदस्य (ETV Bharat)

69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में 39 राज्यों एवं इकाइयों से कुल 1,166 खिलाड़ी तथा 155 कोच एवं टीम मैनेजर भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-17 बालिका वर्ग में झारखंड ने हिमाचल प्रदेश को 9–0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. अन्य मुकाबलों में मणिपुर ने एनवीएस को 7–0, हरियाणा ने एबीएसओ को 7–0, राजस्थान ने लक्षद्वीप को 6–0 और महाराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ को 2–1 से पराजित किया. वहीं, अंडर-14 बालिका वर्ग के पहले लीग मुकाबले में झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मैच ड्रॉ रहा.

झारखंड बालिका फुटबॉल टीम (ETV Bharat)

यह प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ झारखंड की मेहमाननवाजी, सांस्कृतिक विरासत और खेल प्रबंधन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रही है.

