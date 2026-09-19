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झांसी में जल्द शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल; प्रभारी मंत्री ने बताया क्यों हुई देरी, कब तक होगा शुरू

प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीजों को बेहतर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया 500 बेड का अस्पताल लंबे समय से शुरू होने का इंतजार कर रहा है. भवन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार होने के बावजूद अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो सका है. झांसी पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने इसके जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया है. बता दें कि 500 बेड का अस्पताल शुरू न होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं. मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण मौजूदा व्यवस्थाओं पर लगातार दबाव बना रहता है. झांसी में जल्द शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल. (Video Credit: ETV Bharat)