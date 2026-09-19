झांसी में जल्द शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल; प्रभारी मंत्री ने बताया क्यों हुई देरी, कब तक होगा शुरू
प्रभारी मंत्री ने बताया कि आवश्यक सामान की खरीद आदि के लिए 47 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 9:28 AM IST
झांसी: महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीजों को बेहतर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया 500 बेड का अस्पताल लंबे समय से शुरू होने का इंतजार कर रहा है.
भवन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार होने के बावजूद अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो सका है. झांसी पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने इसके जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया है.
बता दें कि 500 बेड का अस्पताल शुरू न होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं. मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण मौजूदा व्यवस्थाओं पर लगातार दबाव बना रहता है.
प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अस्पताल को शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण, मानव संसाधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर 47 लाख रुपए का बजट मांगा गया है. इसे जल्द स्वीकृत कराकर हॉस्पिटल को शुरू कराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है. उनका कहना है कि 500 बेड के इस अस्पताल के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सेवाओं की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
झांसी के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अस्पताल को खोलने के लिए अभी फंड ही नहीं मिल पाया है. अस्पताल के निर्माण के लिए तो धन स्वीकृत था, लेकिन स्थापना के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हुआ था.
उसी पैसे से फर्नीचर और अन्य उपकरण खरीदे जाते हैं. अब इसके लिये 47 करोड़ की डिमांड की गई है, जिसे जल्द स्वीकृत कराया जाएगा और अस्पताल को शुरू कराया जाएगा.
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