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कांग्रेस के चलनी में छेद दूसरों के घर में ना करें ताक झांक, राहुल गांधी सुरबैहा नेता : श्यामबिहारी जायसवाल

कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कांग्रेस में सीएम दावेदार और राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला बोला है.

Minister hits back on Rahul Gandhi
कांग्रेस के चलनी में छेद दूसरों घर में ना करें ताक झांक (Etv Bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 7:07 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 7:16 PM IST

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रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस और राहुल गांधी के आरोपों को लेकर बयान दिया है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के पांच मुख्यमंत्री के दावेदारी के सवाल पर कहा कि देखिए मैं कल तक 4 सुना था. इस पर उन्होंने एक कहावत सुनाई गांव बसा नहीं चोर तैयार. सरकार का पता नहीं. चुनाव अभी आया नहीं और मुख्यमंत्री के पांच-पांच दावेदार. अभी तो इनके नेताओं के मन में जो लड्डू खाने का है. पिछली बार साल 2023 के चुनाव में नए-नए कुर्ता पजामा सूट सिलवाए थे. सभी लोगों को अपने सूट फिर से अलमारी में डालने पड़े. वैसा ही सब लोग कर रहे हैं.

बाबा के साथ हुआ अन्याय

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी से मुख्यमंत्री का और विधायकों का सूट सिलवाया जा रहा होगा. ऐसी स्थिति में ये लोग आपस में ही तय कर ले पांच लोग हैं. अभी तक चार दिशा सुना था अब पांचवा दिशा भी आ गया है. टीएस सिंहदेव के सूट के सवाल पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि बाबा जी को ढाई साल इंतजार करने के बाद सूट की जगह कुछ और दे दिए. बाबा जी के साथ गड़बड़ किए हैं. मुझे लगता है कि इस बात को बाबा जी समझ चुके हैं. इस वजह से वो अपनी हाथी की चाल पर चलते हैं.

कांग्रेस के चलनी में छेद दूसरों घर में ना करें ताक झांक : श्यामबिहारी जायसवाल (Etv Bharat chhattisgarh)



राहुल गांधी पर दिया बयान

राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर कमेंट किया है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मां शब्द सब लोगों के लिए इमोशनल व्यक्तित्व है. हम तो मानव हैं. चाहे वह पशु पक्षी में भी मां का स्थान भगवान से भी बड़ा है. मां नहीं होगी तो हम कहां से होंगे. हम नहीं होंगे तो कहां भगवान और कहां दुनिया कहां धरती होगी. ऐसे में किसी की मां के बारे में भाषा शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए.

बिहार में कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी के संदर्भ में शब्दों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया था. राहुल गांधी पता नहीं कैसे बोल दिया. ऐसे में गांव में कहा जाता है सुरबैहा सुर में किसी भी चीज को बोल जाते हैं. बाद में उनको ध्यान आता है. सुरबैहा छत्तीसगढ़ में बोलते हैं. वही सुरबैहा राहुल गांधी है. कुछ भी बोल देते हैं. उनको खुद भी ध्यान नही रहता की किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं- श्यामबिहारी जायसवाल,कैबिनेट मंत्री




जोगी परिवार के कांग्रेस वापसी पर सवाल
रेणु जोगी और अमित जोगी की कांग्रेस वापसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि "रेणु जोगी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के परिवार से हैं. यह कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है. लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में जो अभी हैं. उन्हीं को तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि और जो बाहर हैं उनको संभाल पाएंगे. क्योंकि जितने हैं उतने लोग के लिए जगह कम पड़ रहा है. ये चारों तरफ हाथ पांव मार रहे हैं. जितनी दिशा है. उतनी दिशा में खींच रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि और लोग की गुंजाइश इनके पास और बची होगी."


स्वास्थय सुविधाओं को लेकर दीपक बैज को जवाब

दीपक बैज स्वास्थ्य सेवा को लेकर किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के लिए तैयार हैं. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि "पता नहीं कांग्रेस में चर्चा करने की इन्फेक्शन या बीमारी कहां से आ गई है. वैसे दीपक बैज जी मेरे पुराने मित्र हैं. हम लोग साथ में विधायक थे. उनको लगता है तो हम किसी भी अस्पताल में बस्तर या फिर रायपुर के किसी भी अस्पताल को चुन ले मैं उनके साथ में जाने को तैयार हूं. हेल्थ मिनिस्टर के रूप में और एक मित्र के रूप में मुझे जाने में अच्छा लगेगा. अगर जाना होगा तो हम आप लोगों के माध्यम से खबर भेज देंगे."


'कांग्रेस के छलनी में छेद,पहले उसको देखें'

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के चेहरे को लेकर साजिश रचे जाने में राम विचार नेताम भी शामिल हैं. इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देखिए कांग्रेस के लोगों को कम से कम अपना घर देखना चाहिए. क्योंकि कांग्रेस अपनी छेद को देख नहीं रहे हैं. कितने छेद हैं. दूसरे की छेद को ताक झांक कर रहे हैं. इनका जहाज तो खुद ही डूब रहा है. डूबते हुए जहाज से दूसरे का जहाज झांक रहे हैं. हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे यहां कोई उम्मीदवार नहीं होता है. कोई पद का दावेदार नहीं होता है. अपने यहां कोई व्यक्तिगत गुटबाजी नहीं होता है. कांग्रेस के लोग सबको अपने जैसा सोचते हैं. ऐसा विचार उनके मन में आता है.

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Last Updated : September 21, 2026 at 7:16 PM IST

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