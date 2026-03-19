पुलिस SI भर्ती परीक्षा में पंडित वाले सवाल पर क्या बोलीं शिक्षा मंत्री, जानिए
सरकार की छवि को लेकर क्या सफाई दी, उच्च शिक्षा को लेकर क्या बोलीं, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 1:43 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में एक सवाल के जवाब में पंडित शब्द का इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया. फर्रुखाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आईं मंत्री रजनी तिवारी इस घटना को बहुत गलत बताते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे बक्शा नहीं जाएगा.
रजनी तिवारी ने कहा कि यह बहुत गलत चीज है. यह नहीं होना चाहिए था. कुछ लोग सरकार की बढ़ती हुई छवि को हर जगह नुकसान पहुंचाने और लोगों की भावनाओं को आहत करने के इरादे से ऐसा करते हैं. कुछ लोग ऐसे की सोच अच्छी नहीं होगी, जिनकी विचारधारा भी अच्छी नहीं होगी. इसकी पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी.
एनसीईआरटी की किताबों पर रोक लगाए जाने के बाद उच्च शिक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज के कॉलेज और विश्वविद्यालय पहले से बेहतर दिखाई देंगे. पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुंत अंतर है. अब कॉलेजों व स्कूलों में छात्र और शिक्षक दोनों दिखाई देते हैं.
रजनी तिवारी ने कहा कि हमने उच्च शिक्षा में क्वालिटी देने का काम किया है. हमने आंगनबाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी तक में क्वालिटी देने का काम किया है. एक समय था जब सरकार कहती थी कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे. उस समय युवाओं का भविष्य कहां जा रहा था, जिसे हमने बदला. हमने अच्छी शिक्षा देने का काम किया. युवाओं के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वह सब हमने करने का काम किया है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ विश्वविद्यालय का 66वां दीक्षांत समारोह : स्टूडेंस को मिली डिग्री, मेधावियों का हुआ सम्मान
यह भी पढ़ें: चंद्रयान 3 की थीम पर CSJMU का 38वां दीक्षान्त समारोह, 'चांद के पार-यूपी के होनहार' होगी लॉन्च