JJM Scam : महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, ऊर्जा मंत्री बोले- जो कह रहे उनका नंबर भी आ सकता है
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने परिवादी से कहा कि इंदिरा आवास लिखोगे तो मकान नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा तब ही मिलेगा.
Published : May 9, 2026 at 11:03 AM IST
टोंक : राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार की रात जिले की संदेड़ा ग्राम पंचायत में रात्री चौपाल में पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. मीडिया से बात करते हुए नागर ने महेश जोशी की जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अभी तो और बड़े-बड़े नाम आएंगे.
रात्रि चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्या के समाधान के लिए विकास रथों के माध्यम से जा रही है. आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा चिंतन करते रहते हैं. इन विकास रथों के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. किसानों को पहले 6000 किसान सम्मान निधि मिलती थी, फिर हमारी सरकार ने उसे 9 हजार रुपए किया. अब तीन हजार रुपए भी बढ़ाया जाएगा. हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली दे रही है. हमारी सरकार ने वादा निभाया है. सोलर से किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहा है.
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युवाओं के साथ धोखा किया : नागर ने कहा कि जल जीवन मिशन में घोटला कर भ्रष्टाचार करने वाले पहले 70 से 80 अधिकारी जेल जा चुके हैं. फिर जल जीवन मिशन प्रिसिंपल सचिव जेल गए. कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह आजतक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है. कांग्रेस सरकार के जलदाय मंत्री महेश जोशी भी जेल गए हैं. पेपर लिक में युवाओं के साथ धोखा किया गया है, उसको आजतक युवा भुगत रहा है.
प्रधानमंत्री आवास लिखो तब मिलेगा घर : रात्रि चौपाल में घर के लिए आए एक परिवादी के मुंह से इंदिरा आवास सुनकर मंत्री बोले इंदिरा आवास लिखोगे तो मकान नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा तब ही मिलेगा. आजकल तो मोदी आवास ही चल रहा है. रात्री चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ ही विधायक राम सहाय वर्मा, प्रदेश महामत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे.
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टोंक जिले के निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में #ग्राम_रथ_अभियान के तहत आयोजित #रात्रि_चौपाल में सहभागिता कर ग्रामीणजनों से आत्मीय संवाद किया एवं जनसुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना।— Heeralal Nagar (@hlnagar) May 8, 2026
इस दौरान आमजन द्वारा रखी गई समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा कर संबंधित… pic.twitter.com/oWeA995Xq4