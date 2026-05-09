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JJM Scam : महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, ऊर्जा मंत्री बोले- जो कह रहे उनका नंबर भी आ सकता है

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने परिवादी से कहा कि इंदिरा आवास लिखोगे तो मकान नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा तब ही मिलेगा.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (ETV Bharat tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 11:03 AM IST

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टोंक : राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार की रात जिले की संदेड़ा ग्राम पंचायत में रात्री चौपाल में पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. मीडिया से बात करते हुए नागर ने महेश जोशी की जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अभी तो और बड़े-बड़े नाम आएंगे.

रात्रि चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्या के समाधान के लिए विकास रथों के माध्यम से जा रही है. आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा चिंतन करते रहते हैं. इन विकास रथों के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. किसानों को पहले 6000 किसान सम्मान निधि मिलती थी, फिर हमारी सरकार ने उसे 9 हजार रुपए किया. अब तीन हजार रुपए भी बढ़ाया जाएगा. हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली दे रही है. हमारी सरकार ने वादा निभाया है. सोलर से किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहा है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (ETV Bharat tonk)

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युवाओं के साथ धोखा किया : नागर ने कहा कि जल जीवन मिशन में घोटला कर भ्रष्टाचार करने वाले पहले 70 से 80 अधिकारी जेल जा चुके हैं. फिर जल जीवन मिशन प्रिसिंपल सचिव जेल गए. कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह आजतक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है. कांग्रेस सरकार के जलदाय मंत्री महेश जोशी भी जेल गए हैं. पेपर लिक में युवाओं के साथ धोखा किया गया है, उसको आजतक युवा भुगत रहा है.

जिला कलेक्टर टीना डाबी रहीं मौजूद
जिला कलेक्टर टीना डाबी रहीं मौजूद (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री आवास लिखो तब मिलेगा घर : रात्रि चौपाल में घर के लिए आए एक परिवादी के मुंह से इंदिरा आवास सुनकर मंत्री बोले इंदिरा आवास लिखोगे तो मकान नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा तब ही मिलेगा. आजकल तो मोदी आवास ही चल रहा है. रात्री चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ ही विधायक राम सहाय वर्मा, प्रदेश महामत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे.

संदेड़ा ग्राम पंचायत में रात्री चौपाल
संदेड़ा ग्राम पंचायत में रात्री चौपाल (ETV Bharat)

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