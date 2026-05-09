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JJM Scam : महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, ऊर्जा मंत्री बोले- जो कह रहे उनका नंबर भी आ सकता है

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ( ETV Bharat tonk )