मंत्री हीरालाल नागर ने बिशनपुरा स्कूल का किया निरीक्षण, बोले- जांच में घटिया मिलने पर करवाएंगे जमीदोंज

मंत्री हीरालाल नागर एक बार फिर एक्शन में हैं. गुरुवार रात को स्कूल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

मंत्री हीरालाल नागर का अभियान
मंत्री हीरालाल नागर का अभियान
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 11:56 AM IST

कोटा : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है. मंत्री ग्रामीणों से चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हैं. जब ग्रामीण शिकायत करते हैं तो रात में ही मौका देखने पहुंच जाते हैं. इसी क्रम में मंत्री नागर कनवास इलाके के बिशनपुरा गांव में रात्रि चौपाल में गुरुवार रात को पहुंचे थे. इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल में घटिया निर्माण की शिकायत कर दी, जिसके बाद निरीक्षण करने मंत्री खुद पहुंच गए. वहां घटिया निर्माण मिलने पर उन्होंने कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में शिकायत की है. साथ ही निर्माण की थर्ड पार्टी जांच करवाने के लिए कहा है. जांच में घटिया निर्माण पाए जाने पर उसे जमीदोंज करने की बात भी कही है.

ठेकेदारों को बक्शा नहीं जाएगा : मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि बिशनपुरा में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुला है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सहयोग से कोल इंडिया ने सीएसआर फंड के जरिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति की थी, जिनमें दो कमरों का निर्माण किया जा रहा है. स्वयं जाकर निर्माण को देखा है और यह काफी घटिया है. सामग्री भी काफी घटिया है. ईंट हाथ से हिलाने पर हिल रही है, डीपीसी से गिट्टी निकल रही है. पैर से ठोकर मारने पर उसकी गिट्टी निकल रही है. छत पर भी इसी तरह से घटिया सामग्री लगी है. सरिया भी दूर-दूर तक लगाए गए हैं. इस तरह निर्माण करने वाले ठेकेदारों को बक्शा नहीं जाएगा.

मंत्री हीरालाल नागर (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढ़ें. घटिया निर्माण पर चला पीला पंजा, खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर

लापरवाही पर सबक सिखाया जाएगा : उन्होंने कहा कि जो अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, इनके खिलाफ अभियान चला कर उनको निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा. बिशनपुरा स्कूल के निर्माण के लिए पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी निर्माण के लिए बनाया गया था, जिस पर जिला परिषद के अभियंता ने ध्यान नहीं दिया. निर्माण व मटेरियल का टेस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से कराया जाएगा. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में खरा नहीं उतरने पर दोनों कमरों को जमीदोंज करवाया जाएगा.

पढ़ें. मंत्री नागर की नाराजगी के बाद उखड़वाई घटिया सड़क, ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी

हीरालाल नागर ने बिशनपुरा स्कूल का किया निरीक्षण
हीरालाल नागर ने बिशनपुरा स्कूल का किया निरीक्षण

सीएम को लिखा पत्र- समसा की हो जांच : मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत हुए निर्माण कार्यों के संबंध में पत्र लिखकर शिकायत की है. उनका कहना है कि बीते दिनों में कई निरीक्षण किए हैं, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में करवाए जा रहे हैं. निर्माण कार्य बेहद घटिया थे. उन्होंने स्कूलों का उदाहरण देते हुए शिकायत भी की है. इसके तहत लगे हुए अधिकारी प्रिंसिपल पर निर्माण को वेरीफाई करने का दबाव भी बनाते हैं. मंत्री नागर का कहना है कि बीते 5 साल के निर्माण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफी घटिया निर्माण इन जगहों पर हुआ है. यह हमारे बच्चों के भविष्य की बात है.

पढ़ें. मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन : सीसी सड़क पैर से कुरेदने पर उखड़ी, स्कूल के फर्श को उखड़वाया

