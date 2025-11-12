ETV Bharat / state

मंत्री हीरालाल नागर ने WRD के निर्माण को घटिया बताया, कहा- नकारा हो गए हैं इंजीनियर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का घटिया निर्माण कार्य के खिलाफ अभियान जारी है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (सौजन्य : हीरालाल नागर ऑफिस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र में रात्रि चौपाल आयोजित कर रहे हैं. इनमें वो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में भी ग्रामीणों से बात कर रहे हैं. उन्होंने घटिया निर्माण के खिलाफ अभियान भी चलाया हुआ है. इसी क्रम में उनके निशाने पर जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग को आड़े हाथों लिया है. मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को नकारा बता दिया.

जल संसाधन मंत्री को फोन किया : उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों की खुद जांच की, जिसमें सभी घटिया मिले हैं. जहां देखो वहीं घपला नजर आ रहा है. ऐसे में 2 साल के निर्माण कार्यों की जांच होनी चाहिए. वे जिले के कनवास, सीमलिया, गुंजारा और सामरिया सहित कई गांवों में मंगलवार रात को जनसुनवाई कर रहे थे. इस दौरान जल संसाधन विभाग की नहरें और सावन भादो डैम की शिकायत ग्रामीणों ने की. इसके बाद उन्होंने पहले जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को फोन कर दो साल की जांच करवाने के लिए निर्देश दिए. इसके तुरंत बाद उन्होंने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत को फोन किया, जिसमें बीते 2 सालों में हुए निर्माण कार्य की जांच की मांग की.

एक्शन में मंत्री हीरालाल नागर (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढे़ं. मंत्री हीरालाल नागर ने बिशनपुरा स्कूल का किया निरीक्षण, बोले- जांच में घटिया मिलने पर करवाएंगे जमीदोंज

निहायती घटिया कार्य हुआ : हीरालाल नागर ने कहा कि हरिश्चंद्र सागर और सावन भादो दोनों डैम की नहर में भी निर्माण कार्य हुआ है, यह काफी घटिया है. इसमें पैर से ही निर्माण को धक्का देने पर वह टूट रहा है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है. निहायती घटिया कार्य हुआ है. अटल भूजल के तहत 50 तालाब का काम उनके विधानसभा सांगोद में हुआ है, जिन्हें खुद जाकर देखा है. ऐसे में 2 साल के कामों की जांच कमेटी जयपुर से बनाई जाए. उन्होंने मंत्री रावत को लिखित शिकायत देने की बात भी कही है. जयपुर से ही विजिलेंस एक्शन लेगी, तभी ठीक काम होगा. कई जगह पर इन लोगों ने ग्रेवल नहीं डाली और वहां पर सड़क बनाना दिखा दिया. सभी इंजीनियर नकारा हो गए हैं.

पढे़ं. घटिया निर्माण पर चला पीला पंजा, खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर

विजिलेंट होकर काम करवाना पड़ेगा : हीरालाल नागर ने इसके पहले ग्रामीणों से कहा कि एक रोड और नाली अगर अच्छी बन गई है तो 20 साल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गांव वासियों को भी विजिलेंट होकर काम करवाना पड़ेगा. ठेकेदार सीसी सड़क बनाते हैं, वह 2 साल में ही खराब हो जाती है, इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा. जनसुनवाई में हीरालाल नागर के सामने खाद की कालाबाजारी का प्रश्न भी ग्रामीणों ने उठाया. इसके बाद हीरालाल नागर ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा को फोन कर कहा कि इस कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रयास कीजिए.

पढे़ं. मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन : सीसी सड़क पैर से कुरेदने पर उखड़ी, स्कूल के फर्श को उखड़वाया

साथ उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर की उपस्थिति में ही खाद बंटेगा. रात को स्टॉक सील हो और सुबह उनकी उपस्थिति में ही दोबारा बांटा जाएं. उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के लिए व्यक्ति भी वह लगाएंगे और सभी एसडीएम को पाबंद भी करवाएंगे. ऐसा अकेला सांगोद विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे कोटा जिले में होगा ताकि किसानों को राहत मिले. इसके लिए तत्काल आदेश निकाले जाएं, लेकिन एक खाद का बैग भी बिना सुपरवाइजर की उपस्थिति में नहीं बंटेगा.

TAGGED:

MINISTER HEERALAL NAGAR
POOR CONSTRUCTION WORK IN KOTA
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर
MINISTER HEERALAL NAGAR ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.