घटिया निर्माण पर चला पीला पंजा, खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर

कोटा में बुलडोजर कार्रवाई. मंत्री हीरालाल नागर ने खुद की मौजूदगी में घटिया निर्माण ध्वस्त करवाया. जानिए पूरा मामला...

Action in Kota
कोटा में घटिया निर्माण ध्वस्त (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read
कोटा: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई करवाई है, जिसके लिए वह अपने काफिले के साथ ही बुलडोजर लेकर पहुंचे थे. स्वयं की मौजूदगी में पीला पंजा घटिया निर्माण पर चलवाया है, जिनमें 3.90 करोड़ से हो रहे स्कूल निर्माण में बन चुकी दो मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज किया गया. 30 कमरों का स्कूल बन रहा है. इसके साथ ही एक करोड़ से ज्यादा की लागत से अटल भूजल योजना के तहत तालाब की पाल, बाउंड्री वॉल और घाट निर्माण में घटिया काम किया जा रहा था, जिनको भी ध्वस्त करवा दिया गया.

मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि भाजपा की सरकार में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और निर्माण को लेकर रहेगा. घटिया निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैं जहां भी दौरे पर जा रहा हूं, आमजन व कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि वह घटिया निर्माण के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और हमें बताएं, ताकि इसे रोका जा सके. उनका कहना है कि निर्माण पर निगरानी भी आमजन रखें, ताकि गलत निर्माण नहीं हो. जब सरकार पूरे पैसे दे रही है तो फिर घटिया निर्माण क्यों होना चाहिए?

कोटा में घटिया निर्माण जमींदोज (ETV Bharat Kota)

अधिकारियों पर भी इस संबंध में कार्रवाई होगी. मंत्री नागर का कहना है कि जो भी अधिकारियों की संलिप्तता इस मामले में आएगी, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा. हीरालाल नागर का कहना है कि आज 3.90 करोड़ से हो रहे स्कूल निर्माण में दूसरी मंजिल तक का निर्माण हो गया था, जिसे तुड़वाया गया है. इसके अलावा तालाब की पाल पर हुए निर्माण को भी ध्वस्त करवाया गया है. इसे दोबारा करवाया जाएगा. इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसे कोई भुगतान नहीं होगा.

पढ़ें : मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन : सीसी सड़क पैर से कुरेदने पर उखड़ी, स्कूल के फर्श को उखड़वाया

हीरालाल नागर ने बीते दिनों रात्रि चौपाल के बाद झाड़ आमली गांव के स्कूल का दौरा किया था, जहां पर छत और तालाब के पाल पर हुए घटिया निर्माण की शिकायत ग्रामीणों ने की थी. इसके बाद रात को ही उन्होंने स्कूल की निर्माणाधीन छत को खुदवा कर जांच करवाई थी, जिसमें अनियमित होने की बात मंत्री नागर ने कही थी. इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सैंपल लेकर जांच के लिए निर्देशित किया था, जिसमें घटिया निर्माण होना सामने आया है.

लीपापोती तो थर्ड पार्टी जांच में नपेंगे अधिकारी : मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निर्माण हो रहा है और इसमें उच्च गुणवत्ता रहनी चाहिए. बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते. पिछले 8-10 साल में जो निर्माण हुए उनको भी अनुपयोगी बताकर बंद करना पड़ा है. इसलिए आगे ऐसी नौबत नहीं आए. ग्रामीणों की शिकायतों पर जांच और कार्रवाई की जा रही है. जहां पर भी घटिया निर्माण सामने आ रहे हैं. उन निर्माण को ध्वस्तीकरण करके ठेकेदार, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया जा रहा है. हम किसी भी समस्या का जड़ तक समाधान करने का प्रयास करेंगे. अधिकारी लीपापोती करते हैं तो थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी. ऐसे में अधिकारी भी जांच के दायरे में होंगे.

