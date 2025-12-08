ETV Bharat / state

इतिहास में पहली बार हिमाचल पहुंचेंगे श्री चालदा महासू महाराज, उत्तराखंड से देवभूमि के लिए हुए रवाना

13 दिसंबर को हिमाचल-उत्तराखंड की अंतरराजीय सीमा मीनस पुल पर श्री चालदा महासू महाराज का होगा भव्य स्वागत.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 7:07 PM IST

सिरमौर: पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से श्री चालदा महासू महाराज हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुके है. इतिहास में देवता पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे है. लिहाजा चालदा महासू महाराज जी के यहां आगमन पर तकरीबन एक लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में है.

हिमाचल के लिए बड़े सौभाग्य की बात: हर्षवर्धन

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, 'विधानसभा क्षेत्र शिलाई व गांव पश्मी वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड से चालदा महाराज का आगमन क्षेत्र में हो रहा है. श्री चालदा महासू महाराज पहली बार हिमाचल में प्रवेश करेंगे और एक वर्ष तक पश्मी में ही रहेंगे'.

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल व साथ लगते क्षेत्रों में श्री चालदा महासू महाराज के प्रति अटूट आस्था है और हिमाचल के लोगों का यह सौभाग्य है कि श्री चालदा महासू महाराज का आशीर्वाद हिमाचल के लोगों को प्राप्त होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि देवता 13 दिसंबर सायं को मीनस से होकर हिमाचल में प्रवेश करेंगे. रात्रि ठहराव द्राबिल में किया जाएगा. 14 दिसंबर को दोपहर बाद चालदा महाराज पश्मी के लिए रवाना होंगे.

दरअसल, पड़ोसी राज्य के जौनसार-बावर के गांव दसऊ मंदिर में ढाई साल प्रवास के बाद श्री चालदा महासू महाराज जी की पवित्र बरवांश यात्रा सोमवार यानी 8 दिसंबर को विधिवत प्रारंभ हो गई. यात्रा आरंभ होने पर मंदिर परिसर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. यहां से चालदा महासू महाराज जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लिए रवाना हुए है.

कौन है श्री चालदा महासू महाराज?

पश्मी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान बताते है, 'चालदा महासू महाराज भगवान शिव के ही रूप हैं और महासू देवता (जो चार भाइयों का समूह है) में से एक हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल के जौनसार-बावर क्षेत्र के न्याय और लोक कल्याण के चलते-फिरते देवता हैं'.

नितिन चौहान का कहना है कि चालदा महासू महाराज की मुख्य मान्यता यह है कि ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं. लोगों की समस्याएं सुनते हैं. न्याय दिलाते हैं और अपराधियों को दंडित करते हैं, जिसके कारण लोग न्यायालय जाने के बजाय इनके दरबार में जाते हैं. लिहाजा इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है. बताते है कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर और हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन जैसे क्षेत्रों में इनकी गहरी आस्था है, जहां इन्हें 'महाशिव छत्रधारी' के रूप में भी पूजा जाता है.

इतिहास में पहली बाद चालदा महासू महाराज जी हिमाचल प्रदेश में पहुंचेंगे. हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, एसडीएम शिलाई जसपाल सिंह और शिलाई क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने दसऊ पहुंच कर देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और परंपरा के अनुरूप देवता के प्रस्थान की सभी औपचारिकताएं पूरी की. इससे पूर्व दसऊ पहुंचने पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन व चालदा महासू महाराज के शांठीबिल के वजीर दीवान सिंह राणा का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया.

बता दें कि वजीर देवता के संदेश, आदेश और आशीष को जनता तक पहुंचने के साथ-साथ पंचायतों, सामाजिक मामलों और विवादों में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. दसऊ में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के कारण गांव में करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा. नम आंखों से लोगों ने देवता की पालकी को भावपूर्ण विदाई दी.

पहली बार सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में करेंगे प्रवास

देव परंपरा के अनुसार बागड़ी की पूजा-अर्चना के बाद 14 दिसंबर को चालदा महासू महाराज पहली बार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित गिरिपार क्षेत्र के पश्मी गांव में विराजमान होंगे. यह ऐतिहासिक आगमन माना जा रहा है. देवता के स्वागत को लेकर क्षेत्र में व्यापक तैयारियां चल रही हैं.

13 दिसंबर को हिमाचल और उत्तराखंड की अंतरराज्यीय सीमा मीनस पुल पर भव्य स्वागत के लिए उत्तराखंड की देवधार खत के 35 गांव और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 52 गांव ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वेश-भूषा के साथ एकत्रित होंगे. इस दौरान देवता की बरवांश यात्रा की अगुवाई देवता के कारिंदे, भंडारी और वज़ीर करेंगे. बरवांश पूजा के उपरांत देवता पहली बार टौंस नदी के दूसरे छोर बसे पश्मी गांव में आगामी एक वर्ष तक विराजमान रहेंगे, जिसके लिए पूरे गिरिपार क्षेत्र में उत्साह और धार्मिक उल्लास का माहौल है.

यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त

उद्योग मंत्री ने कहा कि यात्रा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और सभी विभाग और स्थानीय लोगों के संयुक्त तत्वाधान से महासू महाराज का भव्य स्वागत किया जाएगा. श्री चालदा महासू महाराज की दिव्य प्रवास यात्रा को भव्य एवं यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे है.

100 से अधिक पुलिस जवान तैनात

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से अधिक पुलिस जवान व गृहरक्षक तैनात किए गए हैं. स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था रहेगी. उद्योग मंत्री ने बताया कि सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए गए है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह विनम्रता, शांति, स्नेह व आस्था के साथ महासू महाराज का स्वागत करें.

