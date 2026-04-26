ETV Bharat / state

नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उतारेगी बेस्ट कैंडिडेट, 2 से 3 दिन में घोषित होंगे उम्मीदवार: हर्षवर्धन चौहान

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है. प्रदेश में चार नगर निगमों और नगर परिषदों और नगर निकायों का चुनाव होना है. कांग्रेस इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है. सोलन नगर निगम में भी इस बार कांग्रेस मिशन रिपीट करने के लिए एक्टिव मोड में कार्य कर रही है. इसी के चलते लगातार कार्यकर्ताओं से बैठकें भी की जा रही है. रविवार को हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और नगर निगम सोलन के चुनाव प्रभारी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कांग्रेस भवन सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली और एकजुटता के साथ इन इन निगम चुनाव में कार्य करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए. मंत्री ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है. हर वार्ड से कई लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)



'बेस्ट कैंडिडेट को मिलेगा टिकट'