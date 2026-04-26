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नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उतारेगी बेस्ट कैंडिडेट, 2 से 3 दिन में घोषित होंगे उम्मीदवार: हर्षवर्धन चौहान

सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की.

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 6:25 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है. प्रदेश में चार नगर निगमों और नगर परिषदों और नगर निकायों का चुनाव होना है. कांग्रेस इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है. सोलन नगर निगम में भी इस बार कांग्रेस मिशन रिपीट करने के लिए एक्टिव मोड में कार्य कर रही है. इसी के चलते लगातार कार्यकर्ताओं से बैठकें भी की जा रही है.

रविवार को हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और नगर निगम सोलन के चुनाव प्रभारी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कांग्रेस भवन सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली और एकजुटता के साथ इन इन निगम चुनाव में कार्य करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए. मंत्री ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है. हर वार्ड से कई लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)



'बेस्ट कैंडिडेट को मिलेगा टिकट'

नगर निगम सोलन के कांग्रेस चुनाव प्रभारी हर्षवर्धन चौहान ने कहा, 'निगम चुनावों के लिए 2से 3 दिन के अंदर कांग्रेस कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे. टिकट पसंद-नापसंद के आधार पर नहीं, बल्कि बेस्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा'.

मंत्री चौहान ने कहा, 'मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि हिमाचल प्रदेश के चारों नगर निगम चुनाव कांग्रेस को जीतने हैं. नगर निगम चुनाव 100% पॉलिटिकल आधार पर नहीं होते, जो कैंडिडेट अपने वार्ड में, समाज में, लोकेलिटी में सोशल होगा, उसे अपर हैंड मिलेगा.

वहीं, हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण पर बीजेपी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, अगर 2023 में पार्लियामेंट से बिल पास किया था तो 2024 लोकसभा चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया? 2026 की जनगणना के बाद नई डिलिमिटेशन की बात कही थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव देखकर अब नौटंकी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह उसे रिपीट नहीं करेंगे. क्योंकि वह महिलाओं का अपमान होगा.

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