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ईंधन बचाने की मुहिम; वाराणसी में ई-रिक्शा से निकले मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद काफिले को लेकर आए थे चर्चा में

राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, यूपी में 2027 में फिर से बीजेपी की लहर होगी और हम लोग जीत का चौका-छक्का लगाएंगे.

ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा.
ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 4:33 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का विस्तार 10 मई को हुआ था. मंत्रिमंडल में छह नए चेहरों को शामिल किया गया है. इनमें एक नाम हंसराज विश्वकर्मा का भी है. हंसराज विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं. लगभग 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहे हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं. अपने नई जिम्मेदारी को वह कैसे देखते हैं, आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, इसपर ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जनसंपर्क करने के बाद अपने ई-रिक्शा यानी टोटो से कार्यालय जा रहे थे. उन्होंने बताया, देश में ईंधन की खपत को संयमित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गाड़ियों के सीमित इस्तेमाल को लेकर अपील की है. इसे ध्यान में रखते हुए वह ई-रिक्शा से अपने दफ्तर जा रहे हैं.

राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने ईटीवी भारत से की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं काफिले के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की साजिश है. वह जानबूझकर इस बात को मुद्दा बनाना चाहती है. वाराणसी में यदि कोई 5 मिनट भी रुक जाए, तो जाम की स्थिति दिख जाती है. हम महज तीन गाड़ी से बनारस आए थे. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में फिर से बीजेपी की लहर होगी और हम लोग जीत का चौका-छक्का लगाएंगे.

उन्होंने कहा, सरकार की ओर से हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे बखूबी निभाएंगे. हमें खुशी है कि सरकार ने हमें इससे योग्य समझा. हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं और हम जनता की समस्या को बखूबी समझते भी हैं. ऐसे में इस जिम्मेदारी के जरिए भी हम जनता का साथ निभाएंगे. मंत्री बनाए जाने के जातिगत समीकरण पर उन्होंने कहा कि हमारे साथ सभी जाति के लोग जुड़े हुए हैं. 2027 में समाजवादी पार्टी पीछे रह जाएगी.

वहीं 8 महीने के कार्यकाल को लेकर के विपक्ष के हमले पर राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम झूठ का पुलिंदा बनाना है, लेकिन सरकार झूठ पर नहीं चलती है. पांच राज्यों के चुनाव में इस बात को बताया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को उसके काम को पसंद कर रहे हैं और हम लोग 8 महीने में भी बहुत काम करेंगे.

उन्होंने कहा, एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझा जा सकता है कि यदि कोई बीमार है, तो एक-दो दिन का इलाज उसके लिए राहत भरा हो सकता है. अभी हमारे पास समय है और विपक्ष घबराई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है. इसलिए वह इस तरीके के आरोप लगा रही है. बीजेपी सबके साथ सबके विकास में भरोसा रखती है और हम सभी जातियों को लेकर चलते हैं. हमें समाजवादी पार्टी की तरह चुनाव के समय दिखावा करने की जरूरत नहीं है.

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