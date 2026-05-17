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ईंधन बचाने की मुहिम; वाराणसी में ई-रिक्शा से निकले मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद काफिले को लेकर आए थे चर्चा में

ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का विस्तार 10 मई को हुआ था. मंत्रिमंडल में छह नए चेहरों को शामिल किया गया है. इनमें एक नाम हंसराज विश्वकर्मा का भी है. हंसराज विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं. लगभग 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहे हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं. अपने नई जिम्मेदारी को वह कैसे देखते हैं, आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, इसपर ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जनसंपर्क करने के बाद अपने ई-रिक्शा यानी टोटो से कार्यालय जा रहे थे. उन्होंने बताया, देश में ईंधन की खपत को संयमित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गाड़ियों के सीमित इस्तेमाल को लेकर अपील की है. इसे ध्यान में रखते हुए वह ई-रिक्शा से अपने दफ्तर जा रहे हैं. राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने ईटीवी भारत से की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं काफिले के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की साजिश है. वह जानबूझकर इस बात को मुद्दा बनाना चाहती है. वाराणसी में यदि कोई 5 मिनट भी रुक जाए, तो जाम की स्थिति दिख जाती है. हम महज तीन गाड़ी से बनारस आए थे. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में फिर से बीजेपी की लहर होगी और हम लोग जीत का चौका-छक्का लगाएंगे.