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निशिकांत दुबे के बयान पर मंत्री हफीजुल हसन का पलटवार, कहा- सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता

मंत्री हफीजुल हसन अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: निशा भगत की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले को लेकर झारखंड सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटे रांची पहुंचीं थीं और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली थीं. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के डीजीपी से मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थीं.

निशा भगत सुसाइड केस में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हफीजुल हसन अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निशा भगत की मौत के मामले में बेहद गंभीर हैं. मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के प्रति गंभीर है.