निशिकांत दुबे के बयान पर मंत्री हफीजुल हसन का पलटवार, कहा- सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता
देवघर में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने सोनिया गांधी की किताब और निशा भगत मौत मामले में बयान दिया है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 12, 2026 at 4:46 PM IST
देवघर: निशा भगत की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले को लेकर झारखंड सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटे रांची पहुंचीं थीं और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली थीं. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के डीजीपी से मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थीं.
निशा भगत सुसाइड केस में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हफीजुल हसन अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निशा भगत की मौत के मामले में बेहद गंभीर हैं. मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के प्रति गंभीर है.
निशा भगत मौत मामले में सीएम हेमंत गंभीरः हफीजुल
जब मंत्री से सवाल किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटे ने राज्य सरकार के रवैये और कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की है, तो उन्होंने इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि आयोग की अध्यक्ष ने क्या नाराजगी जाहिर की है, इस पर वह कुछ नहीं कहेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह इस मामले पर संज्ञान लिया है, वह सराहनीय है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार की इस पहल से निशा भगत को न्याय मिल सकेगा.
सोनिया गांधी की किताब पर भी मंत्री ने दी प्रतिक्रिया
वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर भी देश की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है. किताब प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता जहां इसके समर्थन में अपनी बातें रख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों के नेता किताब में लिखी गई बातों और उसमें उठाए गए मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोनिया गांधी की इस किताब को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उसमें लिखी गई बातों को गलत बताया है. वहीं, सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने सोनिया गांधी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक सुलझी हुई और बेहद समझदार महिला हैं. उन्होंने अपनी किताब में जो भी बातें लिखी हैं, वे पूरी तरह सही और सच्चाई पर आधारित हैं.
मंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. ऐसे में विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी की किताब पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है. हालांकि, उनके विचारों और किताब में लिखी गई बातों को झूठा नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने सोनिया गांधी को एक महान और समझदार राजनीतिक व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके अनुभव और विचारों को समझने की जरूरत है.
मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने आगे कहा कि विपक्ष चाहे कितने भी आरोप लगाए, लेकिन सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान को कोई भुला नहीं सकता. उन्होंने देश के लिए जो त्याग किया है, वह केवल राजनीतिक नजरिये से नहीं, बल्कि मानवता की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.
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