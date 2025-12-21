ETV Bharat / state

मंत्री हफीजुल हसन ने स्कूली बच्चों के साथ की मौज मस्ती, पंचघाघ वाटरफॉल में किया स्नान

खूंटी: जिले के मुरहू प्रखंड स्थित प्रसिद्ध पंचघाघ वाटरफॉल में उस समय खास नजारा देखने को मिला, जब शहर से आए स्कूली बच्चों के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी जलप्रपात में स्नान करते नजर आए. बच्चों के साथ उमंग और उत्साह के माहौल में झारखंड मंत्री ने भी पंचघाघ के प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे जल का आनंद उठाया.

दिसंबर माह में पिकनिक और भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पंचघाघ वाटरफॉल पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में शहर से आए स्कूली बच्चों का एक दल जलप्रपात में नहा रहा था, तभी अचानक मंत्री हफीजुल हसन वहां पहुंचे. बच्चों की खुशी और माहौल को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और जलप्रपात में उतरकर स्नान का आनंद लिया. इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला.