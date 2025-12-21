ETV Bharat / state

मंत्री हफीजुल हसन ने स्कूली बच्चों के साथ की मौज मस्ती, पंचघाघ वाटरफॉल में किया स्नान

खूंटी के पंचघाघ वाटरफॉल में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने स्कूली बच्चों के साथ स्नान के साथ जमकर मौज मस्ती की.

panchghagh waterfall khunti
पंचघाघ वाटरफॉल में मौज मस्ती करते सैलानी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 21, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read


खूंटी: जिले के मुरहू प्रखंड स्थित प्रसिद्ध पंचघाघ वाटरफॉल में उस समय खास नजारा देखने को मिला, जब शहर से आए स्कूली बच्चों के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी जलप्रपात में स्नान करते नजर आए. बच्चों के साथ उमंग और उत्साह के माहौल में झारखंड मंत्री ने भी पंचघाघ के प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे जल का आनंद उठाया.

दिसंबर माह में पिकनिक और भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पंचघाघ वाटरफॉल पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में शहर से आए स्कूली बच्चों का एक दल जलप्रपात में नहा रहा था, तभी अचानक मंत्री हफीजुल हसन वहां पहुंचे. बच्चों की खुशी और माहौल को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और जलप्रपात में उतरकर स्नान का आनंद लिया. इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला.

Minister Hafizul Hasan with school childrens
स्कूली बच्चों के साथ मंत्री हफीजुल हसन (Etv bharat)

पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां हर साल दिसंबर से मार्च तक पर्यटकों का लगातार आना-जाना लगा रहता है. 2025 की विदाई और पिकनिक सीजन की वजह से इन दिनों पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है: दुर्गा भेंगरा, अध्यक्ष, पर्यटन मित्र संघ

पर्यटन मित्र संघ के अध्यक्ष दुर्गा भेंगरा ने बताया ने पंचघाघ वाटरफॉल में पर्यटकों के आने से आसपास के दुकानदारों, स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा एवं सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, तो यह स्थल और ज्यादा विकसित हो सकता है.



PANCHGHAGH WATERFALL KHUNTI
पंचघाघ वाटरफॉल झारखंड
वाटरफॉल में मंत्री हफीजुल हसन
PANCHGHAGH WATERFALL IN KHUNTI

संपादक की पसंद

