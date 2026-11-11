संभल में गुलाब देवी ने मुस्लिम भाइयों संग मनाया भैया दूज, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की पेश की अनूठी मिसाल
संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक और राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मुस्लिम समुदाय के भाइयों के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:30 PM IST
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भैया दूज के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते और आपसी सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली. चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मुस्लिम समुदाय के अपने भाइयों के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया.
इस दौरान उन्होंने भाइयों को तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना की. गुलाब देवी पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन और भैया दूज पर मुस्लिम भाइयों के साथ यह परंपरा निभाती आ रही हैं.
मुस्लिम भाइयों के साथ मनाया भैया दूज: संभल की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में इस मौके पर भाई-बहन के प्रेम और आपसी विश्वास की सुंदर तस्वीर देखने को मिली. गुलाब देवी ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पूरे उत्साह और आत्मीयता से भैया दूज का पर्व मनाया. उन्होंने कहा कि रिश्तों में जाति, धर्म और बिरादरी की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक, वे इसी क्षेत्र की बेटी हैं और यहां रहने वाले सभी लोग उनके भाई हैं.
जाति और धर्म से ऊपर हैं रिश्ते: मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है. पार्टी की नीतियों में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है. इसमें किसी की जाति या मजहब नहीं देखा जाता.
मुफ्त राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड तक का किया जिक्र: गुलाब देवी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिल रहा है. इसके अलावा गरीब परिवारों को शौचालय और आवास जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाना है. इन योजनाओं में हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी किया जिक्र: राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में हुए विवाह समारोह में 40 से अधिक मुस्लिम बेटियों की भी शादी हुई थी. इन बेटियों को मुख्यमंत्री की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग की बेटियों और परिवारों के लिए काम कर रही है. यही भाजपा की सबको साथ लेकर चलने की नीति है.
हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई, सभी मेरे भाई: गुलाब देवी ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उनके लिए सभी भाई समान हैं. उन्होंने कहा, "मैं इसी क्षेत्र की बेटी हूं और यहां के सभी लोग मेरे भाई हैं. एक बहन होने के नाते मैं सभी की रक्षाबंधन भी करती हूं और भैया दूज भी मनाती हूं. यहां के लोग भी मुझे बहन की तरह मान-सम्मान और स्नेह देते हैं."
उन्होंने कहा कि जिस तरह क्षेत्र के लोग उन्हें प्यार और अपनापन देते हैं, उसी तरह वे भी एक बहन के रूप में अपना फर्ज निभाती हैं. गुलाब देवी के इस आयोजन ने एक बार फिर भाईचारे, आपसी सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया.
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