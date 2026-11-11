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संभल में गुलाब देवी ने मुस्लिम भाइयों संग मनाया भैया दूज, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की पेश की अनूठी मिसाल

सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया: तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना की और प्रेम का संदेश दिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भैया दूज के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते और आपसी सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली. चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मुस्लिम समुदाय के अपने भाइयों के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया.

इस दौरान उन्होंने भाइयों को तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना की. गुलाब देवी पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन और भैया दूज पर मुस्लिम भाइयों के साथ यह परंपरा निभाती आ रही हैं.

हिंदू हो या मुस्लिम, सभी मेरे भाई हैं: विधायक गुलाब देवी (Video Credit: ETV Bharat) मुस्लिम भाइयों के साथ मनाया भैया दूज: संभल की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में इस मौके पर भाई-बहन के प्रेम और आपसी विश्वास की सुंदर तस्वीर देखने को मिली. गुलाब देवी ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पूरे उत्साह और आत्मीयता से भैया दूज का पर्व मनाया. उन्होंने कहा कि रिश्तों में जाति, धर्म और बिरादरी की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक, वे इसी क्षेत्र की बेटी हैं और यहां रहने वाले सभी लोग उनके भाई हैं. जाति और धर्म से ऊपर हैं रिश्ते: मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है. पार्टी की नीतियों में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है. इसमें किसी की जाति या मजहब नहीं देखा जाता. मुफ्त राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड तक का किया जिक्र: गुलाब देवी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिल रहा है. इसके अलावा गरीब परिवारों को शौचालय और आवास जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाना है. इन योजनाओं में हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता.