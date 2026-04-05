मध्य प्रदेश में 5 दिन में मिलेगा पीएनजी कनेक्शन, पाइप लाइन के लिए नहीं अटकेगी परमिशन
मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी लाइन पहुंच चुकी हैं, वहां उपभोक्ता को तत्काल इसके लिए आवेदन करना होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 10:43 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस की सप्लाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने साथ उपभोक्ताओं को पीएनजी गैस उपलब्ध कराने को लेकर सरकार तेजी दिखा रही है. राज्य शासन ने पीएनजी गैस कनेक्शन को लेकर सख्त रूख अपनाया है. तय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी लाइन पहुंच चुकी हैं, वहां उपभोक्ता को तत्काल इसके लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए उपभोक्ताओं को तीन माह की टाइमलिमिट तय की जाएगी.
उधर राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि आवासीय परिसर, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, कम्युनिटी किचन और आंगनबाड़ी केन्द्रों से आवेदन मिलने पर 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन देना होगा. कनेक्शन समय सीमा में लगाने की निगरानी का जिम्मा कलेक्टर की निगरानी वाली समिति को सौंपा गया है. इस कमेटी में एडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी और संबंधित कंपनी के अधिकारी रहेंगे.
मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित तमाम बड़े शहरों में पीएनजी गैस कनेक्शन और पेट्रोलियन पदार्थों की आपूर्ति को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समीक्षा बैठक की. बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दी जाए.
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किसी क्षेत्र में पीएनजी पाइप लाइन बिछाने के लिए आवेदन करने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग द्वारा 24 घंटे में अनुमति जारी की जाए. इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. बैठक में मंत्री ने विभिन्न शहरी इलाकों में पीएनजी पाइप लाइन बिछाए जाने और कुल गैस कनेक्शन की जानकारी ली. मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी गैस लाइन बिछ चुकी हैं, वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा पीएनजी कनेक्शन के आवेदन किए जाएं. उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन लिए जाने के लिए 3 माह की समय सीमा तय की गई है. समय सीमा में कनेक्शन न लेने वाले उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को बंद किया जा सकता है.
मंत्री बोले पेट्रोल-एलपीजी की कमी नहीं
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है. प्रदेश भर में इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है. आपूर्ति के साथ-साथ लगातार प्रदेश भर में जांच और कार्रवाई की जा रही है. एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए 2693 स्थानों पर जांच की गई. इस दौरान 3552 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. कालाबाजारी करने के मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई है.
कंपनियों को बताना होगा कब पहुंचेगा सिलेंडर
उधर गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को बताया जाना चाहिए कि उनको सिलेंडर की सप्लाई किस तारीख तक कर दी जाएगी. इसके लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर सिलेंडर सप्लाई की संभावित तारीख भी बताई जाए. इससे उपभोक्ताओं को पता रहेगा कि उन्हें सिलेंडर की सप्लाई कब तक होगी और उन्हें अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.