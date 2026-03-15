मंत्री गोदारा बोले- 'गैस की किल्लत नहीं, 3-5 दिन में डिलीवरी, अगले 5-7 दिन में सामान्य हो जाएंगे हालात'
गोदारा ने कहा कि अगले एक साल में उपभोक्ता को ज्यादा सुविधाएं देने पर फोकस होगा. प्रदेश को उपभोक्ता मामलों में मॉडल राज्य बनाना है.
Published : March 15, 2026 at 3:41 PM IST
जयपुर: देशभर में एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में घरेलू गैस की किल्लत नहीं है. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी जल्द सुचारू करवाने का उन्होंने दावा किया है. वे रविवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन में पहुंचे और कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी शिकायतों के समाधान की दिशा में अगले एक साल में राजस्थान को देश में मॉडल स्टेट बनाना है. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर गैस किल्लत के मुद्दे को बेवजह तूल देने का भी आरोप लगाया है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छावा और प्रदेश के उपभोक्ता मामला विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार भी मौजूद रहे. मंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ता सुरक्षा की शपथ भी दिलाई.
'उपभोक्ताओं को दिलाएंगे परेशानी से निजात': सुमित गोदारा ने कहा, सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों का नाम हटाने के लिए 'गिव अप' अभियान शुरू किया. जिसमें 80 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने अपने नाम हटवाए और 77 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं. जिससे हर साल 1600 करोड़ रुपए के अपव्यय पर रोक लगी है. आज उपभोक्ता कई मायनों में परेशान हैं. नकली और डुप्लीकेट ब्रांड की समस्या गांवों तक पहुंच गई है. अगले एक साल में उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने पर फोकस होगा. प्रदेश को देश में उपभोक्ता मामलों में मॉडल राज्य बनाना है.
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'घरेलू सिलेंडर की 3-5 दिन में आपूर्ति': एलपीजी गैस की किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा, गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है. प्रदेश में तीन से पांच दिन में बुकिंग की डिलीवरी दी जा रही है. कोई ऐसा उपभोक्ता नहीं है. जिसे इस अवधि में डिलीवरी नहीं मिल रही है. कहीं भी गैस आपूर्ति बाधित नहीं है. सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बैठक लेकर समीक्षा की और संतोष जताया है. उन्होंने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर भी शिथिलता दी है. शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, पीजी व कोचिंग संस्थान को शत प्रतिशत कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं. सरकारी डेयरी को भी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं. अगले कुछ दिनों में हम फिर से इसकी समीक्षा करेंगे. जहां और शिथिलता देनी होगी तो देंगे.
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'सीएनजी पंप पर पहले भी लगती रही कतार': उन्होंने जोर देकर कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कहीं भी कोई कमी नहीं है. कुछ लोग और कुछ पार्टियां लोगों में डीजल-पेट्रोल की सप्लाई को लेकर भी भ्रम फैला रही हैं. जबकि सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त सप्लाई हो रही है. सीएनजी पंप पर लंबी कतारों की बात सामने आई है. वे बोले, हालांकि, सीएनजी पंप पर पहले भी कतारें लगती रही हैं. क्योंकि सीएनजी भरने में समय लगता है. इसलिए हमेशा लंबी कतारें लगती हैं. घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो. इसे लेकर सरकार संकल्पित है.
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'प्रदेशभर में हो रही है मॉनिटरिंग': उन्होंने कहा की पूरे राजस्थान में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. कहीं कोई कमी सामने नहीं आई है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग की वेबसाइट में दिक्कत आई थी. अब सभी साइट्स सुचारू काम कर रही हैं. हमने वैकल्पिक नंबर भी जारी किए हैं. गैस एजेंसियों की हेल्पलाइन के अलावा भी हमने नंबर जारी किए हैं. जहां उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं.
'अगले 5-7 दिन में सामान्य हो जाएंगे हालात': उन्होंने कहा, कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई के लिए एसओपी जारी की गई है. जिसमें जिला कलेक्टर ने कमेटियां बनाई हैं. प्राथमिकता के आधार पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं. शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल और डेयरी, पीजी में रह रहे स्टूडेंट्स की समस्या को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता से कॉमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे हैं. इन सभी को एसओपी में रियायत दी गई है. उन्होंने कहा की धीरे-धीरे सप्लाई लगातार बढ़ रही है. आने वाले कुछ दिनों में स्थितियां और सुधरेंगी. आगामी पांच-सात दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे.
'अय्यर पर टिप्पणी, समय की बर्बादी': कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की पीएम नरेंद्र मोदी पर ताजा टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर की स्थापना और रामराज्य की संकल्पना हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में शामिल था. केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो. हमारी पार्टी संकल्प पत्र को फॉलो करती है. वे बोले, अगर भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा. मणिशंकर अय्यर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं ले रही है. इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है.