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मंत्री गोदारा बोले- 'गैस की किल्लत नहीं, 3-5 दिन में डिलीवरी, अगले 5-7 दिन में सामान्य हो जाएंगे हालात'

मीडिया से बात करते मंत्री गोदारा ( ETV Bharat Jaipur )