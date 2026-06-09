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UP के गांवों में बेहतर जलापूर्ति के लिए मंत्री ने दिए 7 टिप्स; वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी

संबंधित जिलों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और निर्माण एजेंसियां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

UP के गांवों में बेहतर जलापूर्ति के लिए मंत्री ने दिए 7 टिप्स.
UP के गांवों में बेहतर जलापूर्ति के लिए मंत्री ने दिए 7 टिप्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:42 AM IST

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लखनऊ: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक जल निगम (ग्रामीण) के सभागार में हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे, प्रबंध निदेशक यूपी जल निगम (ग्रामीण), राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक और भूगर्भ जल विभाग के निदेशक मौजूद रहे.

बैठक में जल जीवन मिशन के फेज-1 के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की प्रगति पर चर्चा हुई. फेज-4 के बलिया, उन्नाव, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) ने अपने जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, नवाचारों और जलापूर्ति में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी.

संबंधित जिलों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और निर्माण एजेंसियां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द हर गांव में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और जहां सप्लाई चल रही है, वहां उसे बरकरार रखा जाए.

वर्तमान स्थिति के अनुसार जल जीवन मिशन के 36,364 योजनाओं के जरिए 85,163 राजस्व गांव और जल निगम (ग्रामीण) की पुरानी 5,978 पेयजल योजनाओं से 10,951 गांव कवर हो रहे हैं. कुल 57,242 राजस्व गांवों में नियमित जलापूर्ति हो रही है. बाकी गांवों में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर तेजी से कराए जा रहे हैं.

योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी और जल निगम मुख्यालय की टीम नियमित और औचक निरीक्षण कर रही हैं. जहां कमी पाई जा रही है वहां कड़ी कार्रवाई हो रही है.

मंत्री ने जल निगम (ग्रामीण) की पुरानी पेयजल योजनाओं के संबंध में साफ कहा कि पहले से स्वीकृत ओएंडएम के छोटे कार्य और 7,682 टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट, फ्लोराइड रिमूवल यूनिट और आर्सेनिक रिमूवल यूनिट का काम अगले एक महीने में पूरा किया जाए.

बैठक में सात प्रमुख निर्देश जारी किए गए

  1. एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
  2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) और जल निगम (ग्रामीण) के क्षेत्रीय अधिकारी 15 जून 2026 तक हर जिले के 10 गांवों में जल चौपाल लगाएं. इसमें जल जीवन मिशन और जल निगम के काम बताएं. जल सारथी ऐप की जानकारी दें. ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर निस्तारण कराएं. हर चौपाल की फोटो और वीडियो सहित रिपोर्ट जल निगम मुख्यालय भेजी जाए.
  3. जिन गांवों में नियमित जलापूर्ति हो रही है, वहां अगले दो सप्ताह में 10 किलोमीटर की जल पदयात्रा आयोजित कर जागरूकता फैलाएं.
  4. पुरानी योजनाओं में स्वीकृत मरम्मत और अनुरक्षण का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर एक महीने में पूर्ण संचालन शुरू करें.
  5. टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट, फ्लोराइड और आर्सेनिक रिमूवल यूनिट के स्वीकृत कार्य भी एक महीने में पूरे हों.
  6. क्षेत्रीय अधिकारी जल सारथी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि आम लोगों को योजना की जानकारी मिले और शिकायतों का समय पर निस्तारण हो.
  7. अति दोहित जिलों और शहरों में सभी हितधारकों के साथ कार्यशाला कर जल संरक्षण और सरकार के प्रयासों की जानकारी दी जाए.

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