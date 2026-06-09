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UP के गांवों में बेहतर जलापूर्ति के लिए मंत्री ने दिए 7 टिप्स; वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी

UP के गांवों में बेहतर जलापूर्ति के लिए मंत्री ने दिए 7 टिप्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक जल निगम (ग्रामीण) के सभागार में हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे, प्रबंध निदेशक यूपी जल निगम (ग्रामीण), राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक और भूगर्भ जल विभाग के निदेशक मौजूद रहे.

बैठक में जल जीवन मिशन के फेज-1 के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की प्रगति पर चर्चा हुई. फेज-4 के बलिया, उन्नाव, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) ने अपने जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, नवाचारों और जलापूर्ति में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी.

संबंधित जिलों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और निर्माण एजेंसियां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द हर गांव में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और जहां सप्लाई चल रही है, वहां उसे बरकरार रखा जाए.

वर्तमान स्थिति के अनुसार जल जीवन मिशन के 36,364 योजनाओं के जरिए 85,163 राजस्व गांव और जल निगम (ग्रामीण) की पुरानी 5,978 पेयजल योजनाओं से 10,951 गांव कवर हो रहे हैं. कुल 57,242 राजस्व गांवों में नियमित जलापूर्ति हो रही है. बाकी गांवों में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर तेजी से कराए जा रहे हैं.