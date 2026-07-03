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मंत्री के मोहन प्यारे.., बोले- आपके लिए अपने चमड़े की जूती बना लूं, 60 सेकेंड में 11 उपमाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खास सिपहसालारों में गिने जाने वाले मंत्री गौतम टेटवाल, सीएम के लिए उपमाओं की झड़ी के साथ सोशल मीडिया पर बने हुए हैं ट्रेंडिंग.

Gautam Tetwal praise mohan yadav
सीएम मोहन यादव के साथ मंत्री गौतम टेटवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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राजगढ़: राजनीति में नेता भक्ति अपरिहार्य है. लेकिन बीजेपी में अब तक इसका ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं देखा गया. बीते हफ्ते भर में दो ऐसे वाकये सामने आए हैं जिनके बाद ये लग रहा है कि बीजेपी मे भी नेता भक्ति के रिकार्ड टूटने लगे हैं. केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक समय-समय पर अपनी भक्ति दिखाते रहे हैं. इनमें प्रदुम्न सिंह तोमर ही अब तक टॉप पर थे. सिंधिया का सार्वजनिक रूप से किया गया उनका चरण वंदन हमेशा चर्चा में रहता है. लेकिन अब पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है.

उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में खास सिपहसालारों में गिने जाने वाले मंत्री गौतम टेटवाल मुख्यमंत्री के लिए लगाई उपमाओं की झड़ी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बने हुए हैं. मंत्री जी अपने चमड़े की जूती मुख्यमंत्री को पहना देने का दावा कर रहे हैं.

मंत्री गौतम टेटवाल (ETV Bharat)

और मंत्री की जुबान से लगी ऐसी उपमाओं की झड़ी

मौका राजगढ़ जिले के सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान का था. मंत्री गौतम टेटवाल इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सम्मान में संबोधन दे रहे थे. शुरू हुए तो शुरुआत का पूरा एक मिनिट उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दी गई उपमाओं के लिए रखा. एक सांस में पहलवान भी और ज्योतिषाचार्य भी इतिहासकार और भूगोल विज्ञानी सब कुछ बता दिया.

Gautam Tetwal praise mohan yadav
राजगढ़ मंत्री गौतम टेटवाल के साथ सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

गौतम टेटवाल के शब्दों में सुनें तो संबोधन की शुरुआत में सीएम मोहन यादव का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबके बीच में हमारे अपने जनप्रिय लोकप्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हर गुण में गुणवान एक अच्छे इतिहासकार एक अच्छे ज्योतिषाचार्य.. एक अच्छे लेखक.. एक अच्छे साहित्यकार.. एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पहलवानों के पहलवान.. प्रदेश और देश के पहलवान संघ के अध्यक्ष रहे हमारे हृदय में राज करने वाले बाबा महाकाल के लाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यादव का करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए. हांलाकि जिस दौरान मंत्री मुख्यमंत्री की शान में ये कसीदे पढ़ रहे थे, मुस्कुराते हुए असहज हुए मुख्यंत्री उन्हें समय का हवाला देते कह रहे थे कि आगे बढ़ा जाए.

Gautam Tetwal praise mohan yadav
मंत्री गौतम टेटवाल (ETV Bharat)

सीएम साहब चमड़े के जूते भी पहनाऊं तो कर्ज नहीं उतरेगा

मंत्री गौतम टेटवाल यहीं नहीं रुके. उन्होने निजी तौर पर भी जब मुख्यमंत्री को उन्हें उज्जैन का प्रभारी बनाए जाने को लेकर आभार जताया तो यहां तक कह गए उन्होने उज्जैन का प्रभारी मंत्री बनाकर बाबा महाकाल की सेवा का अवसर दिया. उनकी अपनी विधानसभा को बहुत कुछ दिया. इसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे. मंत्री टेंटवाल इस तरह से जज्बाती हुए कि मुख्यमंत्री से यहां तक कह गए कि अगर मैं अपने चमड़े यानि त्वचा के जूते बनाकर भी आपको पहनाऊं तब भी आपका कर्ज नहीं उतार पाउंगा. वे आगे कहते हैं, मुझे मोक्ष देने का काम अगर किसी ने किया तो वो डॉ. मोहन यादव ने किया.

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