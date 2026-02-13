ETV Bharat / state

राजस्थान के पहले नैफेड बाजार का मंत्री दक ने किया उद्घाटन, एक छत के नीचे मिलेंगे 100 से ज्यादा उत्पाद

नैफेड बाजार का उद्घाटन करते मंत्री दक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के पहले नैफेड बाजार का शुक्रवार को जयपुर स्थित सहकार भवन में उद्घाटन हुआ. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर नैफेड के प्रबंध निदेशक रामप्रकाश चौधरी, सहकारी समितियों की सचिव एवं रजिस्ट्रार आनंदी भी मौजूद रहीं. मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि नैफेड बाजार में दालें, खाद्य तेल, अनाज और 100 से ज्यादा घरेलू उत्पाद उचित दर पर मुहैया करवाए जाएंगे. विभाग की यह पहल पर सहकारिता के मूल सिद्धांत 'सभी के लिए सभी के द्वारा' को साकार करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होगी. उन्होंने कहा कि जयपुर में सहकार भवन में यह प्रदेश का पहला नैफेड बाजार है. इसका भविष्य में अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा. यह कदम किसानों के सशक्तिकरण, उपभोक्ताओं को राहत और सहकारिता तंत्र को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. वे बोले, नैफेड बाजार किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी. पढ़ें: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दलहन-तिलहन खरीद सुनिश्चित करने के नैफेड को दिए निर्देश