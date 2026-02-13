ETV Bharat / state

राजस्थान के पहले नैफेड बाजार का मंत्री दक ने किया उद्घाटन, एक छत के नीचे मिलेंगे 100 से ज्यादा उत्पाद

नैफेड बाजार में दालें, खाद्य तेल, अनाज और 100 से ज्यादा घरेलू उत्पाद उचित दर पर मुहैया करवाए जाएंगे.

Nafed market in Jaipur
नैफेड बाजार का उद्घाटन करते मंत्री दक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान के पहले नैफेड बाजार का शुक्रवार को जयपुर स्थित सहकार भवन में उद्घाटन हुआ. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर नैफेड के प्रबंध निदेशक रामप्रकाश चौधरी, सहकारी समितियों की सचिव एवं रजिस्ट्रार आनंदी भी मौजूद रहीं. मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि नैफेड बाजार में दालें, खाद्य तेल, अनाज और 100 से ज्यादा घरेलू उत्पाद उचित दर पर मुहैया करवाए जाएंगे. विभाग की यह पहल पर सहकारिता के मूल सिद्धांत 'सभी के लिए सभी के द्वारा' को साकार करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होगी.

उन्होंने कहा कि जयपुर में सहकार भवन में यह प्रदेश का पहला नैफेड बाजार है. इसका भविष्य में अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा. यह कदम किसानों के सशक्तिकरण, उपभोक्ताओं को राहत और सहकारिता तंत्र को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. वे बोले, नैफेड बाजार किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दलहन-तिलहन खरीद सुनिश्चित करने के नैफेड को दिए निर्देश

'किसान से किचन तक' नैफेड का ध्येय वाक्य: नैफेड एक राष्ट्रीय स्तर की कृषि सहकारी संस्था है. जिसकी स्थापना साल 1958 में किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादों के समुचित विपणन के उद्देश्य से की गई थी. नैफेड बाजार इसी प्रयास की एक अहम कड़ी है. किसान से किचन तक की संकल्पना को साकार करते हुए इसका लक्ष्य पारदर्शिता के साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर मुहैया करवाना है.

आठ नए जिलों में खुलेंगे उपभोक्ता भंडार: सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस पहल से बाजार में मिलावटी सामान को लेकर उपभोक्ताओं के मन में जो संशय है. वह भी दूर होगा. उन्होंने कहा कि इस बार बजट में सरकार ने आठ नए जिलों में उपभोक्ता भंडार खोलने की घोषणा की है. इसके साथ ही हर जिले में एक उपहार केंद्र खोला जाएगा. जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की सहकारी समितियों द्वारा तैयार उत्पाद रखे जाएंगे. यह पहल सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेगी.

TAGGED:

MINISTER GAUTAM KUMAR DAK
SAHAKAR BHAWAN JAIPUR
नैफेड जयपुर
NAFED MARKET IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.