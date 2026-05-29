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Exclusive : कल्ला बोले- गौतम दक को मंत्री पद से बर्खास्त करें मुख्यमंत्री, निष्पक्ष जांच हो

बीडी कल्ला ने सीएम से गौतम कुमार दक को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है. अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

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राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला... (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 6:09 PM IST

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बीकानेर: पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीडी कल्ला ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक से जुड़े विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री से उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. कल्ला ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा मर्यादा के विपरीत भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है और राजकार्य में बाधा पहुंचाना भी गंभीर विषय है.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को संयमित एवं शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए. मां-बहन की गालियों जैसी भाषा किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती. ऐसे मामलों में सरकार को कठोर रुख अपनाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादाओं की रक्षा हो सके.

बीडी कल्ला से खास बातचीत, सुनिए क्या कहा.... (ETV Bharat Bikaner)

उच्च स्तरीय जांच हो : डॉ. कल्ला ने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि दक मंत्री पद पर बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी. इसलिए मुख्यमंत्री को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए.

राहुल गांधी के दौरे से संगठन को मिलेगी मजबूती : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर कल्ला ने कहा कि इससे पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक साबित होगा. इससे पार्टी की विचारधारा, नीतियां और राहुल गांधी की सोच सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और कांग्रेस को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा.

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राज्यसभा को लेकर दावेदारी पर बोले- पार्टी का निर्णय सर्वोपरि : राज्यसभा चुनाव में अपनी संभावित दावेदारी के सवाल पर बीडी कल्ला ने स्पष्ट कहा कि वे कभी किसी पद के लिए स्वयं प्रयास नहीं करते. उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है, उसका पालन करते हैं. उन्होंने कहा कि पद से अधिक महत्वपूर्ण संगठन और पार्टी की विचारधारा है.

पीएम की अपील पर उठाए सवाल, वैट कम करने की मांग : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-अमेरिका तनाव और तेल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. कल्ला ने कहा कि चैरिटी की शुरुआत घर से होती है. उन्होंने कहा कि यदि आम जनता से बचत और संयम की अपील की जा रही है तो सरकार को भी अपने खर्चों और बड़े-बड़े काफिलों में कटौती करनी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बड़ा हिस्सा करों और वैट का है. सरकार को आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए वैट में कमी करनी चाहिए, जिससे महंगाई पर भी नियंत्रण पाया जा सके.

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पंचायत एवं निकाय चुनाव टालना उचित नहीं : पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी पर भी कल्ला ने राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव हर पांच वर्ष में समय पर होने चाहिए. चुनावों को लगातार टालना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में नहीं है.

उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास परिसीमन या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कोई रिपोर्ट लंबित है तो उसे बाद में लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के आधार पर ही चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए. कल्ला ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावों को लेकर केवल टालमटोल की नीति अपना रही है, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय पर जनप्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

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