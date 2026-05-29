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Exclusive : कल्ला बोले- गौतम दक को मंत्री पद से बर्खास्त करें मुख्यमंत्री, निष्पक्ष जांच हो

राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला... ( ETV Bharat Bikaner )