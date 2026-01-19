ETV Bharat / state

SIR पर रार जारी: कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री दक का पलटवार, बोले – जो सक्रिय नहीं रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं

SIR पर कांग्रेस के आरोपों पर सहकारिता मंत्री गौतमदक ने पलटवार किया. कहा कि प्रक्रिया में जो सक्रिय नहीं रहे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं.

SIR 2025
सहकारिता मंत्री गौतम दक (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो भाजपा सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने पलटवार किया. दक ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यकर्ता जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा जैसे मुद्दों पर अपना समय खराब करती रही. हमने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार SIR प्रक्रिया में सक्रियता से काम किया. अब वे सक्रिय नहीं रहे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है. उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सिर्फ आरोप लगा रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें-प्रार्थनाएं मिलीं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए.

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: SIR पर घमासान: डोटासरा-जूली की सुप्रीम कोर्ट से मांग, प्रिंटेड फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हों

जो सक्रिय नहीं रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं: मंत्री दक ने कहा कि कांग्रेस ने अपना अधिकांश समय मनरेगा जैसे मुद्दों पर राजनीति करने में बर्बाद किया. जब निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू की, तब भाजपा सरकार और प्रशासन ने आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिम्मेदारी से काम किया. अब अगर कोई व्यक्ति या दल इस प्रक्रिया में सक्रिय नहीं रहा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए. कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में दिए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए दक ने कहा कि यह महज राजनीतिक ड्रामा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता सब समझती है. कांग्रेस केवल आरोपों की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार धरातल पर काम कर रही है.

आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा: मंत्री दक ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके निर्देशों पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का प्रावधान था. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और तिथियां बढ़ाने या न बढ़ाने का निर्णय उसका अपना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी नाम काटने की कोई अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है, केवल आपत्तियां दर्ज की गई हैं. जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और यदि किसी का नाम गलती से हटा भी है तो वह दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे पुनः जोड़वा सकता है.

यह भी पढ़ें: गहलोत ने विधानसभा के नियमों को कहा 'लोकतंत्र विरोधी', SIR मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर खड़े किए सवाल

कांग्रेस सरकार होटलों में बंद रही: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री दक ने कहा कि कांग्रेस अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में जनसंपर्क नहीं कर पाई. उनकी सरकार होटलों में बंद रही, जबकि भाजपा सरकार पिछले दो वर्षों से लगातार जनता के बीच जाकर काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया था कि वे दो साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे. दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर जिले का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए कदम उठाए. भाजपा सरकार के दो बजट जनता ने देखे हैं और तीसरे की तैयारी चल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार की कई घोषणाएं अधूरी हैं.

70 शिकायतें प्राप्त हुईं: जनसुनवाई कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंत्री दक ने बताया कि सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में सहकारिता, राजस्व, बिजली, जलदाय, सामाजिक न्याय आदि विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 70 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें से कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. हम केवल बयानबाजी में नहीं, बल्कि काम में विश्वास रखते हैं.

प्रदेश में जल्द हो सकते हैं RCA चुनावः राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव जल्द हो सकते है. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने इस बात के संकेत दिए हैं. दक से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही अच्छे समाचार मिलेंगे. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं. इसको लेकर लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं. इतना ही नहीं आरसीए चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच आगामी आईपीएल मैच जयपुर होंगे या नहीं इसको लेकर भी संसय बना हुआ है.

