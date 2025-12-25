ETV Bharat / state

अटल जयंती पर मसूरी में भावनात्मक श्रद्धांजलि, विंटर कार्निवाल का दूसरा दिन रहा समर्पित

मंत्री गणेश जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

Atal Bihari Vajpayee Jayanti
अटल जयंती पर मसूरी में भावनात्मक श्रद्धांजलि (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 9:46 PM IST

3 Min Read
मसूरी: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुरुवार को मसूरी में श्रद्धा और स्मरण का भावपूर्ण वातावरण देखने को मिला. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इसके बाद मंत्री जोशी गांधी चौक पर आयोजित मसूरी विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे इस वर्ष विशेष रूप से अटल जी को समर्पित किया गया.

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक सफल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वे हिंदी साहित्य के सशक्त कवि, निर्भीक पत्रकार और ओजस्वी वक्ता भी थे. भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व रहे, जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों करते थे. मंत्री जोशी ने कहा कि कारगिल युद्ध (1999) के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीद जवानों के सम्मान को सर्वोपरि रखा. उनका यह ऐतिहासिक निर्णय कि शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक राजकीय सम्मान के साथ पहुंचाया जाए, देश के सैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ. इसके साथ ही शहीद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप आवंटन जैसे निर्णय उनकी संवेदनशील सोच को दर्शाते हैं.

मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसने देश के सुदूर गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की निर्णायक भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता. दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा उनके नेतृत्व में ही मिला. उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की अवधारणा भी अटल जी की देन रही, जिसने सैनिकों के सम्मान और अधिकारों को नई मजबूती दी.

मंत्री जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अटल जी के आदर्शों और पदचिह्नों पर चलकर राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है. कार्यक्रम से पूर्व मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका कार्यालय में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की. उन्होंने निर्देश दिए कि विंटर कार्निवाल और नववर्ष के दौरान पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. मंत्री ने मॉल रोड समेत प्रमुख सड़कों पर अव्यवस्थित और अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, ताकि यातायात सुचारु बना रहे.

