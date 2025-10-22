मंत्री जोशी ने किया सैन्य धाम का निरीक्षण, पीएम मोदी कर सकते है लोकार्पण, जानिए कब?
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी देहरादून में सैन्य धाम का लोकार्पण कर सकते है.
Published : October 22, 2025 at 7:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के मौके पर उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में सैनिक धाम का लोकार्पण किया जाएगा. उत्तराखंड के सैनिक धाम का लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ सकते हैं. इसको लेकर तैयारी चल रही है.
उत्तराखंड को लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार सैनिक धाम की सौगात मिलने जा रही है. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस बार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में उत्तराखंड को सैनिक धाम मिलने जा रहा है. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे. इसको लेकर बातचीत चल रही है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की मजबूरी नहीं हुई तो पीएम मोदी खुद देहरादून पहुंचकर सैनिक धाम का लोकार्पण करेंगे और उत्तराखंड के लोगों को सैनिक धाम की बड़ी सौगात देंगे.
इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए. मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम जल्द बनकर तैयार होगा. यह सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और धामी सरकार के संकल्प का परिणाम है, जिसे पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिला है. देश भर में विभिन्न स्मारकों का अध्ययन करने के बाद सैन्य धाम को सबसे बेहतर बनाया है.
उन्होंने बताया कि भारत की सेना में दो सैनिकों की पूजा होती है, जिनमें बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह है. सैन्य धाम में एक म्यूजियम, थियेटर और लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से शहीदों की वीरता के चित्र और गाथाएं प्रदर्शित की जाएगी.
मंत्री जोशी ने कहा कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग चारधाम के दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही लोग हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने और उनकी गाथा जानने के लिए सैन्य धाम को देखने जरूर आएंगे. निरीक्षण के दौरान नक्षत्र वाटिका की स्थापना सहित अन्य निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिये गये.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली करने आये थे, तब उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में चारधाम मौजूद है. इसके अलावा उत्तराखंड का देश की सेवा में बड़ा योगदान है. अब तक उत्तराखंड से 1734 सैनिकों ने अपने प्राणों के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया है. ऐसे में उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में पीएम मोदी ने एक सैनिक धाम परिकल्पना की थी, जो आज आज धरातल पर उतर चुकी है.
उन्होंने बताया कि सीएम धामी लगातार पीएम मोदी का समय लेने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी जरुर उत्तराखंड के सैनिक धाम का लोकार्पण करेंगे. उत्तराखंड के गंगोत्री-यमुनोत्री और बदरी केदार की तरह सैनिक धाम के रूप में इस पांचवें धाम में भी लोगो की उसी तरह की आस्था देखने को मिलेगी.
