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ई-रिक्शा पर बैठे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पीएम की अपील का नेताओं पर हो रहा असर

पीएम की अपील पर सीएम साय और रमन सिंह, पहले ही गाड़ियों के काफिले की संख्या कम कर चुके हैं.

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पीएम की अपील का नेताओं पर हो रहा असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 5:30 PM IST

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दुर्ग: अमेरिका और ईरान की चल रही होर्मुज में नाकेबंदी के चलते कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है. तेल की किल्लत के चलते बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार लोगों से तेल बचाने की अपील कर चुके हैं. केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि फिलहाल देश में तेल और गैस की किल्लत नहीं है. लेकिन लोगों को तेल की बचत करनी चाहिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे. विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल स्थितियों में कम न हो.

पीएम मोदी की अपील का दिखने लगा मंत्रियों पर असर

पीएम मोदी की अपील का असर अब दिखाई पड़ने लगा है. कई बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री अपना काफिला कम कर चुके हैं. खुद पीएम मोदी और अमित शाह का काफिला भी कम हो गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर रमन सिंह भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर चुके हैं. सभी का एक ही मकसद है जितना जरूरी हो उतने ही तेल की खपत करना.

पीएम की अपील का नेताओं पर हो रहा असर (ETV Bharat)

मंत्री ने लग्जरी गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा की सवारी की

इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी सादगी का परिचय देते हुए ई-रिक्शा की सवारी शुरू की है. मंत्री ने वीआईपी कल्चर छोड़ पीएम मोदी के तेल बचाने के अभियान को अपनाया है. मंत्री ने संदेश दिया है कि तेल बचाने के साथ-साथ इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को भी फायदा मिलेगा. मंत्री ने जनता से भी हर संभव स्तर पर डीजल और पेट्रोल बचाने की अपील की है.

मंत्री ने कहा, जितनी जरूरत हो उतना हमें गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए. दिखावे के चक्कर में पड़कर तेल की बर्बादी ठीक नहीं है. ईंधन की बचत होगी तो इसका आर्थिक फायदा में विदेशी मुद्रा बचाने में मिलेगा. प्रदूषण का स्तर भी कम होगा.

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