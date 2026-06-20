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कोरिया हत्याकांड को लेकर बड़ी कार्रवाई के संकेत, शिक्षा मंत्री बोले- छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी गुंडागर्दी, आरोपियों के मकान होंगे जमींदोज

दुर्ग: कोरिया जिले में बीजेपी हत्याकांड मामले में मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी और माफियाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दरअसल, सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगाई ग्राम में रेत कारोबार विवाद को लेकर तीन लोगों की हत्या कर दी गई. इसमें बीजेपी नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को कार में जिंदा जला दिया गया था. उनके साथी भी इस घटना में झुलस गए थे. इस वारदात में कुल तीन लोगों की मौत हो गई थी.

बुलडोजर कार्रवाई के संकेत

मंत्री गजेंद्र यादव ने सख्त लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ को किसी भी सूरत में बिहार नहीं बनने देंगे. सरकार की त्वरित कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मंत्री ने आगे कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने जैसी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

और उससे आगे कोई बड़ी कार्रवाई होगी जो मैं बोलूंगा नहीं अगर संभव हुआ तो वो भी होगा- गजेंद्र यादव, मंत्री

क्या है मामला?

नौगईं गांव में मंगलवार देर रात हुए इस सनसनीखेज मामले में आरोपियों ने कथित रूप से फॉर्च्यूनर वाहन के आगे और पीछे हाईवा वाहन खड़े कर रास्ता रोक दिया था. इसके बाद वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. इस घटना में भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी.वाहन में मौजूद उनके चचेरे भाई और शिक्षक नागेंद्र सिंह की बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने अंबिकापुर में दम तोड़ दिया.