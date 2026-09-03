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डिजिटल शिक्षा और करियर काउंसलिंग से संवरेगा बच्चों का भविष्य : गजेंद्र यादव

बस्तर दौरे पर गए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बच्चों की डिटिजल शिक्षा समेत करियर काउंसलिंग पर जोर दिया है.

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करियर काउंसलिंग से संवरेगा बच्चों का भविष्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 1:48 PM IST

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बीजापुर : स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बुधवार को बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान पुसनार स्थित पोटा केबिन आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने विद्यालय में बच्चों को दी जा रही शिक्षा, भोजन, शयनकक्ष, भोजनकक्ष और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से आत्मीयता के साथ गोंडी भाषा में संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या की जानकारी ली.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के निर्देश
इस दौरान मंत्री ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनके संस्कार, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने विद्यालयों में नियमित प्रार्थना, प्रेरणा गीत, योग, खेलकूद, संगीत और महापुरुषों की जीवनी जैसी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए.

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

जिला कार्यालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री गजेन्द्र यादव ने जिले की शैक्षणिक व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. एलईडी स्क्रीन, लर्निंग बोर्ड, प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी का निर्धारित कालखंड में उपयोग सुनिश्चित करने को कहा.

डिजिटल शिक्षा और करियर काउंसलिंग पर दें जोर (Etv Bharat)

करियर काउंसलिंग पर दिया जोर

डिजिटल संसाधनों में खराबी आने पर स्थानीय निधि से आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो. मंत्री ने विद्यार्थियों का यू-डाइस कोड के अंतर्गत डाटा प्रविष्टि सितंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने को कहा, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं और सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके.मंत्री ने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.

विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और प्रतिभा के अनुसार उन्हें उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जानी चाहिए. इससे विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प का चयन कर सकेंगे- गजेंद्र यादव,स्कूल शिक्षा मंत्री


मंत्री ने जिले के सभी स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी खेल से जोड़ने के निर्देश दिए.आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का हर माह स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा.उन्होंने स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट का पारदर्शिता के साथ निर्धारित उद्देश्यों में उपयोग करने पर भी जोर दिया.

बैंड दल गठन के लिए मिलेगा प्रोत्साहन

मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि जिले के चार स्कूलों में बैंड दल के गठन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.स्काउट एवं रेडक्रॉस गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें बैंड प्रशिक्षण देने के साथ उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए.

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