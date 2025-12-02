ETV Bharat / state

शिक्षकों के आवारा डॉग्स से जुड़े आदेश पर मंत्री की सफाई, कहा तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा प्रोपेगेंडा

मंत्री गजेंद्र यादव ने गीता जयंती समारोह में शिक्षकों को कुत्ता पकड़ने या फिर उनका ख्याल रखने जैसे आदेश पर स्पष्टीकरण दिया.

शिक्षकों के आवारा डॉग्स से जुड़े आदेश पर मंत्री की सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 11:49 AM IST

बालोद : कोलिहामार गांव में यादव समाज ने गीता जयंती का आयोजन किया. इस आयोजन में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग, पदाधिकारी और ग्रामीण भी मौजूद थे. समारोह में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि समाज के लोगों को हर तरह से समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि समाज का हर व्यक्ति शासन की योजनाओं से जुड़े, उनका लाभ ले और आगे बढ़े. जब समाज का प्रत्येक सदस्य प्रगति करेगा, तभी पूरा समाज समृद्ध और सशक्त बन पाएगा.


कुत्ता पकड़ने की ड्यूटी को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया


कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने हाल ही में शिक्षकों को स्कूलों में कुत्तों की जिम्मेदारी सौंपे जाने से जुड़ी खबरों पर भी स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया कि शिक्षक कुत्तों की देखभाल करें या उनके विरोध की बात हो.

शिक्षकों के आवारा डॉग्स से जुड़े आदेश पर मंत्री की सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल परिसर की सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर केवल सामान्य निर्देश जारी किए गए थे कि यदि आवारा कुत्तों से दिक्कत हो तो संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत को सूचना दी जाए. मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं - गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री

शिक्षकों के आवारा डॉग्स से जुड़े आदेश पर मंत्री की सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईश्वरीय शक्ति से जुड़े समाज

इस दौरान मंत्री यादव समाज से ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि हर यादव परिवार अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर नित्य पूजा-अर्चना करे. मंत्री यादव ने कहा कि हम स्वयं को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने ही परिवार से करनी होगी.


सामाजिक भवन के लिए घोषणा

मंत्री गजेन्द्र यादव ने गीता जयंती आयोजन के लिए स्वेच्छानुदान से एक लाख रुपये और समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये देने की घोषणा की. उनकी इस घोषणा पर कार्यक्रम स्थल में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया.मंच से समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि समाज शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में अग्रसर रहने का प्रयास करेगा.


कार्यक्रम के अंत में गीता जयंती के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के भजन, प्रवचन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया. साथ ही भागवत गीता का पाठ भी हुआ. यादव समाज के युवाओं और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में सहभागिता कर इसे समाजिक और आध्यात्मिक एकता का संदेश देने वाला कार्यक्रम बना दिया यहां युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया.

