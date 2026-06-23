मॉन्यूमेंटल नहीं, एक्सपीरियंसियल टूरिज्म की ओर बढ़ रहे पर्यटक, जाट आरक्षण पर मंत्री शेखावत ने साधी चुप्पी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण मामला आयोग के विचाराधीन है. ऐसे विषयों पर मंत्री के तौर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
Published : June 23, 2026 at 2:00 PM IST
भरतपुर: कोविड के बाद दुनिया भर में पर्यटन की प्रवृत्ति बदली है. अब पर्यटक केवल ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के बजाय अनुभव आधारित (एक्सपीरियंसियल) पर्यटन को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसी कारण मॉन्यूमेंटल टूरिज्म में कुछ गिरावट आई है, जबकि देश का समग्र पर्यटन लगातार बढ़ रहा है. यह बात भरतपुर आए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही. वहीं भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण देने के मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला आयोग के विचाराधीन है. ऐसे विषयों पर मंत्री के तौर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
विदेशी पर्यटकों के टिकट दर पर बोले: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई कमी को टिकट दरों से जोड़ने की धारणा को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था नई नहीं है. यह लंबे समय से डॉलर की विनिमय दर के आधार पर तय होती रही है. अधिकांश देशों में भी ऐसी व्यवस्था है. ऐसे में केवल टिकट की कीमतों को विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी का कारण मानना सही नहीं होगा.
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कोविड के बाद बदले तरीके: उन्होंने कहा कि कोविड के बाद वैश्विक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक बदलावों ने लोगों की सोच और यात्रा के तौर-तरीकों को प्रभावित किया. पहले पर्यटक एक स्मारक या ऐतिहासिक धरोहर को देखने के उद्देश्य से यात्रा करते थे, लेकिन अब वे स्थानीय संस्कृति, खानपान, जीवनशैली और नए अनुभवों को जानने-समझने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं. इसी कारण एक्सपीरियंसियल टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हुआ.
नए अनुभव की दिशा में काम: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहर स्थलों पर पर्यटकों के लिए नए अनुभव विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. उनका मानना है कि इन प्रयासों के बाद स्मारक आधारित पर्यटन में आई कमी भी धीरे-धीरे दूर होगी और पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ेगी.
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टिप्पणी से परहेज: भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर पूछे सवाल पर शेखावत ने सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा, जो विषय किसी आयोग के समक्ष विचाराधीन हो, उस पर किसी मंत्री का टिप्पणी करना उचित नहीं है. आयोग संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक संस्था है, जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को अधिकृत है. इसलिए ऐसे मामलों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं माना जा सकता.
कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही अभिव्यक्ति की आजादी है. वर्ष 1975 में लगाए आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया था. उसके बाद से पार्टी लगातार पतन की ओर बढ़ती गई.
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मुखर्जी का योगदान किया याद: शेखावत ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा, आज केंद्र और राज्य सरकारें मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. पिछले वर्षों में देश ने आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की. करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है.
दुनिया का भारत के प्रति बदला नजरिया: शेखावत ने कहा, एक समय भारत को दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं. वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा है. देश के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपूर्व गति से विकास किया. जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा राष्ट्र की क्षमता पर विश्वास मजबूत हुआ. उन्होंने विश्वास जताया कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प और सहभागिता से वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करेगा.
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