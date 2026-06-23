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मॉन्यूमेंटल नहीं, एक्सपीरियंसियल टूरिज्म की ओर बढ़ रहे पर्यटक, जाट आरक्षण पर मंत्री शेखावत ने साधी चुप्पी

भरतपुर में मीडिया से बात करते मंत्री शेखावत ( ETV Bharat Bharatpur )