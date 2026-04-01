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एंबुलेंस चलाकर मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचे दुर्ग जिला अस्पताल, सीएम के लिए कही बड़ी बात

जिस वक्त मंत्री एंबुलेंस चलाकर जिला अस्पताल पहुंचे, उस वक्त दुर्ग कलेक्टर भी वहां मौजूद रहे.

Minister Gajend Yadav in ambulance
शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था. कहा था कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा किया जा रहा है. इसी कड़ी में कल सीएम विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 370 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रायपुर से अलग-अलग जिलों के लिए रवाना किया.

एंबुलेंस चलाकर जिला अस्पताल दुर्ग पहुंचे शिक्षा मंत्री

दुर्ग जिले को भी 11 हाइटेक एंबुलेंस सेवा का लाभ मिला है. दुर्ग जिले से आने वाले प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव खुद एंबुलेंस चलाकर जिला अस्पताल दुर्ग पहुंचे और अस्पताल को एंबुलेंस की चाबी सौंपी. मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि हमने जो मोदी की गारंटी जनता को दी थी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं. जिस वक्त जिला अस्पताल को हाइटेक एंबुलेंस सौंपी जा रही थी उस वक्त जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे.

मल्टी-फंक्शनल और लाइफ सेविंग उपकरण से लैंड हैं सभी वाहन

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले को मल्टी-फंक्शनल और आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं. इन एम्बुलेंस में अत्याधुनिक लाइफ सेविंग उपकरण लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार मिल सके. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना बताते हुए कहा कि 108 सेवा के माध्यम से एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है.

दुर्ग जिला अस्पताल (ETV Bharat)

गजेंद्र यादव ने कहा कि कई बार दुर्घटना या आपात स्थिति में समय पर वाहन नहीं मिलने से मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है, ऐसे में ये एम्बुलेंस जीवन बचाने वाली साबित होती है. उन्होंने बताया कि यह सेवा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी रूप से काम कर रही है.

एंबुलेंस में मिलेंगे ये सुविधाएं

  • नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित
  • इनमें प्रशिक्षित नवजात इमरजेंसी तकनीशियन रहेंगे
  • 24×7 ईएमटी एवं पायलट की उपलब्धता होगी
  • विशेषज्ञ चिकित्सक का ऑनलाइन मार्गदर्शन सुनिश्चित की जाएगी
  • एम्बुलेंसों में इन्क्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, नेब्युलाइज़र मशीन उपलब्ध रहेगी
  • पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं 41 प्रकार की आपातकालीन दवाओं सहित सभी आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध होंगी
  • BLS एवं ALS एम्बुलेंसों में मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक एवं उन्नत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
  • बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जैसी जांच सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम होगा
  • नेब्युलाइजेशन एवं अन्य आपातकालीन उपचार व्यवस्थाएं एंबुलेंस में मिलेगी

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