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केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने मोहन यादव को लिखा पत्र, PCCF द्वारा जारी आदेश नियमों के खिलाफ

मध्य प्रदेश में जनजातीय और वनवासी समुदाय के वन अधिकारों का मामला. केन्द्रीय मंत्री ने कहा ग्राम सभाओं के अधिकारों का हो रहा है हनन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

FOREST DWELLERS RIGHTS
वनवासी समुदाय के वन अधिकारों को लेकर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने मोहन यादव को लिखा पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 3:22 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में जनजातीय और वनवासी समुदाय के वैधानिक वन अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को एक पत्र लिखकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) मध्य प्रदेश द्वारा जारी 6 अगस्त 2026 के आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की है.

केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि पीसीसीएफ द्वारा जारी निर्देश वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पेसा नियमों के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं, जिससे ग्राम सभाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है.

​पीसीसीएफ के आदेश से उभरा विवाद और पुनर्विचार की मांग

​केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पीसीसीएफ द्वारा जारी पत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका के संबंध में जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं. वे पूरी तरह कानून के अनुकूल नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को एक संयुक्त डी.ओ. पत्र जारी किया गया था. राज्य वन विभाग का आदेश इन केंद्रीय दिशा-निर्देशों और वन अधिकार कानून के मूल उद्देश्यों से मेल नहीं खाता. इसलिए इस आदेश को वापस लिया जाना या संशोधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है.

MP PCCF LETTER CONTROVERSY
PCCF द्वारा जारी आदेश नियमों के खिलाफ (ETV Bharat)

​ग्राम सभाओं का वैधानिक अधिकार और सीएफआर की प्रक्रिया

​संलग्नक दस्तावेज के अनुसार वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की धारा 6(1) के तहत ग्राम सभा ही सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने वाली प्राथमिक सक्षम प्राधिकारी है. केवल किसी क्षेत्र का आरक्षित, संरक्षित या राष्ट्रीय उद्यान होना वहां ग्राम सभा के सीएफआर /सीएफआरआर दावों को समाप्त नहीं करता. इसके अलावा लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और स्वामित्व का अधिकार भी पेसा अधिनियम और एफआरए के तहत ग्राम सभाओं को ही प्रदत्त है.

MINISTER DURGADAS UIKEY
केन्द्रीय मंत्री ने कहा ग्राम सभाओं के अधिकारों का हो रहा है हनन (ETV Bharat)

​समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की अपील

​केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया है, "राज्य सरकार के संबंधित विभाग केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करें. वन विभाग के वर्किंग प्लान और ग्राम सभा के सीएफआर मैनेजमेंट प्लान के बीच उचित तालमेल होना चाहिए. राज्य में वन संरक्षण, सतत प्रबंधन और वनवासियों के वैधानिक अधिकारों को एक साथ संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए."

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