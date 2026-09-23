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मेरठ में मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर बोले- "कॉम्प्लेक्स बनाकर 6 माह के अंदर देंगे दुकानें, कम से कम किराये पर होगा अलॉटमेंट"

मेरठ : जिले के सर्किट हाउस में बुधवार को भाजपा सांसद, राज्यमंत्री और विधायक ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने सेंट्रल मार्केट के प्रभावित दुकान मालिकों और वहां दुकान चलाने वालों के लिए पुनर्वास योजना (Rehabilitation Plan) के तहत राहत दिये जाने का बड़ा एलान किया है.







मेरठ के सर्किट हाउस में बुधवार को सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. सीमेंद्र तोमर और कैंट विधायक ने प्रेसवार्ता की. सेंट्रल मार्केट मामले में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पुनर्वास नीति लेकर आ रही है.

मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि शहर के रंगोली मंडप के बराबर में कम्यूनिटी सेंटर बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस पूरे मामले में सरकार की ओर से जो भी बेहतर हो सकता है, प्रयास किये जा रहे हैं.



उन्होंने कहा कि जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है, जो सरकारी जमीन हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर लगभग 6 महीने के अंदर चाहे दुकान मालिक हो या किराएदार उन सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी.

उन्होंने कहा कि सिर्फ न्यूनतम किराए पर सेंट्रल मार्केट प्रकरण से संबंधित प्रभावित लोगों को ये दुकानें दी जाएंगी. लगभग 6 महीने में अलॉटमेंट शुरू कर दिया जाएगा. काफी तेजी से कार्य किया जाएगा. बीते 6 महीने से धरने पर बैठी महिलाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी सेंट्रल मार्केट से संबंधित विषय को लेकर धरने पर हैं, उनके प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में हैं.

