मेरठ में मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर बोले- "कॉम्प्लेक्स बनाकर 6 माह के अंदर देंगे दुकानें, कम से कम किराये पर होगा अलॉटमेंट"
सर्किट हाउस में बुधवार को भाजपा सांसद, राज्यमंत्री और विधायक ने प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:09 PM IST
मेरठ : जिले के सर्किट हाउस में बुधवार को भाजपा सांसद, राज्यमंत्री और विधायक ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने सेंट्रल मार्केट के प्रभावित दुकान मालिकों और वहां दुकान चलाने वालों के लिए पुनर्वास योजना (Rehabilitation Plan) के तहत राहत दिये जाने का बड़ा एलान किया है.
मेरठ के सर्किट हाउस में बुधवार को सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. सीमेंद्र तोमर और कैंट विधायक ने प्रेसवार्ता की. सेंट्रल मार्केट मामले में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पुनर्वास नीति लेकर आ रही है.
इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि शहर के रंगोली मंडप के बराबर में कम्यूनिटी सेंटर बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस पूरे मामले में सरकार की ओर से जो भी बेहतर हो सकता है, प्रयास किये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है, जो सरकारी जमीन हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर लगभग 6 महीने के अंदर चाहे दुकान मालिक हो या किराएदार उन सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी.
उन्होंने कहा कि सिर्फ न्यूनतम किराए पर सेंट्रल मार्केट प्रकरण से संबंधित प्रभावित लोगों को ये दुकानें दी जाएंगी. लगभग 6 महीने में अलॉटमेंट शुरू कर दिया जाएगा. काफी तेजी से कार्य किया जाएगा. बीते 6 महीने से धरने पर बैठी महिलाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी सेंट्रल मार्केट से संबंधित विषय को लेकर धरने पर हैं, उनके प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में हैं.
उन्होंने बताया कि खुद वहां के डेलिगेशन ने उनसे भी पूर्व में मुलाकात की थी और पार्टी के तमाम नेता और जनप्रतिनिधि लगातार प्रभावित लोगों को और उन परिवारों को समाधान देने के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि जो शासन की पुनर्वास नीति है उसके तहत उन सभी को राहत मिल सके.
मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से जोन एक में किए गए सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में शहर में रि-सर्वे (Re-survey) कराया जाएगा. रि-सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही मौजूद थे जिस वक्त अधिवक्ताओं के डेलिगेशन ने उनसे मुलाकात की थी.
उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट बेंच की जो मांग रखी गई थी वह भी उसका समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद चाहते हैं कि हाईकोर्ट की बेंच यहां हो, वे खुद भी छात्र राजनीति के समय से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग करते आ रहे हैं.
इस दौरान सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी को मानना ही होगा. सेंट्रल मार्केट में अब कुछ नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए काफी प्रयास किये गए थे. आचार संहिता एमएलसी चुनाव को लेकर अब प्रभावी है, ऐसे में और अधिक कुछ भी कहना न्यायोचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां प्रभावित लोगों को स्थापित कराया जा सके.
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