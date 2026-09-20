मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जासूसी कर रहे
उन्होंने कहा कि गर्व है अपने अजीत डोभाल पर. राहुल गांधी ने जासूसी की है देश के खिलाफ और दूसरे देशों के पक्ष में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 9:27 PM IST
बहराइच : जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रविवार को बहराइच दौरे पर थे. उन्होंने राहुल गांधी व पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने एनएसए चीफ अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की. राहुल गांधी द्वारा अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने अजीत डोभाल पर. राहुल गांधी ने जासूसी की है देश के खिलाफ और दूसरे देशों के पक्ष में.
उन्होंने कहा, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई जासूसी कर रहा है, तो उसका नाम है राहुल गांधी. देश के लिए जिसने जासूसी की है उसका नाम है अजीत डोभाल. दोनों की तुलना निसंदेह एक सूरज और एक क्या कहें, कुछ कह नहीं सकता हूं. इस स्तर की तुलना है. अजीत डोभाल भारत के लिए पाकिस्तान में नाई बन के रहे. चर्चा सुनते हैं कि कहीं दाढ़ी बना रहे थे, तो कहीं होटल में काम कर रहे थे. भारत के लिए किस-किस रूप में किया.
प्राणों की बाज़ी लगा करके जो व्यक्ति भारत के लिए जासूसी करता हो, ऐसे जासूस पर मुझे गर्व है, हर भारतवासी को गर्व होगा. राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए भारत के संविधान ने और भारत की जनता ने अधिकृत किया है, तो लोकसभा में क्यों सवाल नहीं उठाते? जब लोकसभा में सवाल उठाने के लिए समय आता है, तो कंबोडिया में होते हैं, कहीं दूसरे देश में होते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए चले जाते हैं.
भारत की जनता की सेवा के लिए और नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है. केवल यह आरोप मिथ्या लगाते हैं कि किसी की बात सुनी नहीं जाती. हमारे यहां 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है. सबको अवसर है, चाहे जो बात कहे.
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दक्षिणपंथी हिन्दू सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक बताने पर उन्होंने कहा कि जिस भारत ने उनको उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान दिया, जिस भारत की रोटी और नमक खा करके वो भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं. इतनी ऊंचाइयों पर अगर भारत न होता, तो किसी दूसरे राष्ट्र में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर सम्मान पाने का हक़ शायद हामिद को कभी न मिलता.
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