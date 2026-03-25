ETV Bharat / state

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, महिलाओं को अखिलेश यादव क्या देंगे, मोदीजी जो दे रहे हैं...

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का किया पूजन दर्शन.

स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पूजन दर्शन करते हुए.
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पूजन दर्शन करते हुए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का मंगलवार को दर्शन पूजन किया है. उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए मां दरबार में पौधे वितरण के स्टाल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के रूप में पौधा वितरण किया. पत्रकारों से बात करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव के महिलाओं को 40000 पेंशन देने के मामले को लेकर तंज कसते हुए कहा, मैं यह नहीं जानता अखिलेश यादव क्या देंगे, लेकिन मोदी जी जो दे रहे हैं उसे हम महसूस कर रहे हैं. एक कमजोर घर की बेटी आज राष्ट्रपति के पद पर आसीन है. नारी को हमेशा पूजने वाली शक्ति के रूप में माना है उसी की पूजा करते आ रहे हैं.


कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि मां विंध्यवासिनी दरबार में उद्यान विभाग के अधिकारियों के द्वारा 70000 पौधा वितरण कर चुके हैं. जो दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं वह लेकर जा रहे हैं. पेड़ को पुत्र की तरह पाला जाए तो ऐसे संदेश देते हैं जो बहुत प्रेरणादायक होता. पेड़ कई रूपों में काम में आता है. जड़ से लेकर तना तक काम में आता है. सूख जाने पर भी काम में आता है. जिस तरह से मां बेटे का रिश्ता होता है उसी तरह से एक पेड़ कोई ले जाता है तो बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है. इन पेड़ों के माध्यम से वातावरण अनुकूल बनेगा.


स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना किया है. हमारे देश, प्रदेश और रायबरेली वासियों पर सदैव अपने आशीर्वाद की शीतल छाया बनाए रखें. मां विंध्यवासिनी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को इतनी शक्ति दें कि एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी निर्वहन कर पाए.

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
AKHILESH YADAV
UP NEWS
राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
MINISTER DINESH PRATAP SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.