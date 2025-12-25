ETV Bharat / state

योगी के मंत्री ने हस्तिनापुर को बताया 'शापित भूमि', कहा- तीसरी बार नहीं लड़ूंगा चुनाव, विधानसभा की जनता ने दी ये प्रतिक्रिया

जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक के बयान के बाद लोग गंगानगर स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंचे.

कार्यक्रम में मौजूद जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक व कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम
कार्यक्रम में मौजूद जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक व कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 9:23 PM IST

5 Min Read
मेरठ : जिले की हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक दिनेश खटीक योगी कैबिनेट में दूसरी बार राज्यमंत्री हैं. उन्होंने एक कार्यक्रम में अपनी विधानसभा से अब चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है. साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा हस्तिनापुर को 'शापित भूमि' बताया है. मंत्री का यह बयान विधानसभा के लोगों के लिये चर्चा का विषय बन गया है.

मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में पांची स्थित एक निजी स्कूल के 22वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री श्याम सिंह सैनी और मंत्री दिनेश खटीक पहुंचे थे. मंत्री ने कहा है कि हस्तिनापुर में जो एक बार विधायक बना वह फिर दूसरी बार विधायक नहीं बना.

जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि उनसे कई बार पत्रकार यह सवाल पूछते थे कि आप दोबारा विधायक बनेंगे कि नहीं और उनसे मैं भी अक्सर यही कहता था कि यह हस्तिनापुर 'शापित भूमि' है और यहां द्रोपदी का श्राप है. उन्होंने कहा, लेकिन हम जीते क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति तो प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व की वजह से मेरी नैया पार लग गई और मैं दूसरी बार भी विधायक बन गया.

कार्यक्रम में मौजूद जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक व कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम (Video credit: viral video)

उन्होंने कहा कि आज उनके मुंह से यह बात निकल रही है कि मैं दो बार हस्तिनापुर से विधायक बन गया, अब मुझे तीसरी बार इस 'शापित भूमि' से एमएलए नहीं बनना. मंत्री ने कहा कि मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं सभी पुराण भी पढ़ता हूं, जो पढ़ेगा वह जानेगा महाभारत क्या है.

विधायक के बयान के बाद लोग गंगानगर स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. हस्तिनापुर विधानसभा की खजुरी के रहने वाले राजेश्वर त्यागी कहते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हस्तिनापुर को द्रोपदी का श्राप लगा हुआ है. वह कहते हैं कि ये इतिहास की बातें हैं, अब तो उन्हें नहीं लगता कि हस्तिनापुर शापित जगह है. मंत्री से इसीलिए मिलने आए हैं.


स्थानीय निवाली विक्की त्यागी कहते हैं कि ये बात तो सही है कि आजादी के बाद देश में दो नगरों चंड़ीगढ़ और हस्तिनापुर के विकास और विकसित करने के लिए प्रयास हुए थे. आजतक हस्तिनापुर का तो कोई विकास नहीं हुआ, हालांकि चंडीगढ़ आज विकसित है. वह कहते हैं कि उन्हें भी ये लगता है कि जो इतिहास का जिक्र हस्तिनापुर को लेकर होता है और यहां द्रोपदी ने श्राप दिया था, वे भी मानते हैं कि ये नगर अभी भी इस श्राप के प्रभाव में ही है.

उनका कहना है कि हस्तिनापुर आज भी विकास के इंतजार में है, यहां कोई इंडस्ट्री आज भी नहीं है. गंगा पर एक पुल है, जिसके पुल की एप्रोच रोड बीते कई वर्ष से गंगा में बह जाती है. बाढ़ के हालात हो जाते हैं. विकास के पैमाने पर अभी भी यहां कमियां हैं. हालांकि वे कहते हैं कि अब चीजें बदल रही हैं.

विधानसभा की जनता ने दी ये प्रतिक्रिया (Video credit: ETV Bharat)



बुजुर्ग योगराज का कहना है कि श्राप तो इस क्षेत्र को मिला था वे भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन विकास उस तरह से नहीं हुआ. उनके विधायक ने भी प्रयास तो किये हैं, अब ऐसी बात उन्होंने कही है तो वे भी यही सुनकर उनसे मिलने आये थे, लेकिन फिलहाल उनकी मुलाक़ात नहीं हुई है. बुजुर्ग संत कुमार भारती कहते हैं कि उनके विधायक को ऐसा क्यों कहना पड़ा है, ये जानना चाहते हैं. इसलिए उनके आवास पर आए हैं. उन्होंने कहा कि वे मंत्री से बात करेंगे. समझाएंगे कि ऐसा कोई निर्णय न लें.

आइये अब जानते हैं कि द्रोपदी ने क्या श्राप दिया था...

पुराणों के अनुसार, द्रोपदी ने हस्तिनापुर को लेकर ये श्राप दिया था कि जिस स्थान पर नारी का सम्मान ही नहीं होता, ऐसी जमीन पर कोई विकास नहीं हो सकेगा. ये मान्यता है कि तभी से द्रोपदी का यह श्राप अभी तक प्रभावित है और उसका असर भी है. कहा जाता है कि पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ जुए में द्रोपदी को दांव पर लगाया था और कौरवों ने बाजी जीत ली थी. जिसके बाद द्रोपदी का खुली सभा में चीरहरण हुआ, इससे दुखी होकर द्रोपदी ने वहां अपनी पीढ़ा भरी वाणी से श्राप दिया था कि यहां कभी विकास नहीं होगा.

बता दें कि प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने 2022 में बीजेपी से दूसरी बार चुनाव लड़ा था. पहले कार्यकाल में उन्हें मंत्रीमंडल में फेरबदल करके सीएम योगी ने मंत्री बनाया था. दूसरी बार चुनाव जीते और फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया.

