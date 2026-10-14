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मंत्री दिनेश खटीक को जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

मंत्री दिनेश खटीक को जान से मारने की धमकी ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से दूसरी बार मंत्री बने दिनेश खटीक को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है. उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है. इतना ही नहीं कॉलर ने उनसे अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. हालांकि मामला कई दिन पुराना है, लेकिन इसकी अब-तक किसी को भनक नहीं लगी थी.



दिनेश खटीक को मिली धमकी के बाद उनके साथ उनकी कार में सवार नितिन प्रमुख ने बहसुमा थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. धमकी देने वाले का नाम अनस बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि युवक ने फोन पर राज्यमंत्री से गाली गलौच की थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी.



सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मंत्री दिनेश खटीक के साथ उस वक्त नितिन प्रमुख थे, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया. मंत्री को वॉट्सऐप कॉल के माध्यम से धमकी दी गई थी. उस वक्त मंत्री दिनेश खटीक सहारनपुर जिले के सरसावा से अपनी बहन के यहां से लौट रहे थे.