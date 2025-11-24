ETV Bharat / state

बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने बाबा बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा, कहा- दूर करेंगे पलायन की समस्या

दुमकाः बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी एवं अन्य पारिवारिक सदस्य और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. भोलेनाथ की पूजा करने के बाद उद्योग मंत्री ने जनकल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती भी की. मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

पलायन रोकने का प्रयास करेंगे

उन्होंने बताया कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से हम लोगों को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्य वासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही हैं. राज्य के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है. उन्होंने बताया कि उद्योग एवं अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य से होने वाले पलायन को रोका जा सके.