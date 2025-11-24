बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने बाबा बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा, कहा- दूर करेंगे पलायन की समस्या
बिहार सरकार के नव निर्वाचित उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे और विधि विधान पूर्वक पूजा की.
Published : November 24, 2025 at 1:12 PM IST
दुमकाः बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी एवं अन्य पारिवारिक सदस्य और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. भोलेनाथ की पूजा करने के बाद उद्योग मंत्री ने जनकल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती भी की. मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
पलायन रोकने का प्रयास करेंगे
उन्होंने बताया कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से हम लोगों को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्य वासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही हैं. राज्य के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है. उन्होंने बताया कि उद्योग एवं अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य से होने वाले पलायन को रोका जा सके.
बिहार के विकास के लिए ही जनता ने वोट दिया
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई है कि औद्योगिक क्षेत्र में हम इतना काम करें कि राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो और यहां से मजदूरों का पलायन रोका जा सके. मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए ही जनता ने हम लोगों को इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है.
ये भी पढ़ें:
'वोटर अधिकार यात्रा' पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा- जनता ने निकाल दी इंडिया गठबंधन की हवा
बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, राजीव प्रताप रूडी ने बताया
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटा झारखंड, राजनीतिक दल हुए सक्रिय