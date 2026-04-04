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'मालदा घुसपैठ का गढ़', मंत्री दिलीप जायसवाल ने ममता सरकार पर बोला हमला

मंत्री दिलीप जायसवाल ने अररिया में बंगाल सरकार की आलोचना की. कहा कि मालदा, देश विरोधी घुसपैठ का गढ़ बन गया है. पढ़ें पूरी खबर-

DILIP JAISWAL
दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 1:53 PM IST

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अररिया: बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की है. अररिया में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मालदा जिले में हुई घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह बंगाल प्रशासन की पूरी विफलता को दर्शाता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.

मालदा घटना पर बोले मंत्री: मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ममता बनर्जी हद पार कर गई हैं, जिसके कारण बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने मालदा को घुसपैठ का गढ़ बताया और जोर देकर कहा कि वहां पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है. देश विरोधी ताकतें मालदा के रास्ते पूरे देश में फैल रही हैं.

दिलीप जायसवाल ने ममता सरकार पर बोला हमला (ETV Bharat)

मालदा घुसपैठ पर चिंता: दिलीप जायसवाल ने कहा कि मालदा बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल सरकार की प्रशासनिक विफलता पर की गई टिप्पणी को उन्होंने गंभीर बताया. मंत्री ने इस घटना को लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर हमला करार दिया.

"मालदा घुसपैठ का गढ़ है और वहां पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है. देश विरोधी ताकत मालदा के द्वारा ही पूरे देश में फैल रही है."-दिलीप जायसवाल, मंत्री

क्या है मालदा में बंधक मामला?: दरअसल, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक-2 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में 1 अप्रैल, 2026 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम काटे जाने के विरोध में एक बड़ी भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों (जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं) को लगभग नौ घंटे तक घेरकर बंधक बनाकर रखा.

बंधक मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार: वहीं नौ घंटे तक अधिकारियों को भोजन और पानी तक नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस की भारी तैनाती के साथ आधी रात में उन्हें रेस्क्यू किया गया. इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नियोजित साजिश बताया और चुनाव आयोग ने जांच एनआईए को सौंप दी, जबकि मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से भागते हुए गिरफ्तार किया गया. अब तक 35 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

अररिया में हुई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक: अररिया समाहरणालय परिसर के परमान सभागार में पथ प्रमंडल अररिया अंतर्गत NHAI, BRPNNL और BSRDCL से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.

समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण का निर्देश: बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ढंग से पूरी की जाएं. इससे आम जनता को बेहतर सड़क अवसंरचना का लाभ शीघ्र मिल सके. उन्होंने कहा कि जनहित और क्षेत्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

घुरना में सड़क सुदृढ़ीकरण का काम शुरू: बैठक के दौरान अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप सिंह की उपस्थिति में मंत्री दिलीप जायसवाल ने अररिया के घुरना में जयनगर से घुरना (भारत-नेपाल सीमा तक) भाया नरपतगंज पथ के सुदृढ़ीकरण कार्य (लंबाई 35.770 कि.मी.) का शुभारंभ किया. यह पथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ क्षेत्रीय आवागमन, व्यापार और जनसुविधा को बढ़ावा देगा.

क्षेत्रीय विकास पर जोर: इस अवसर पर जिलाधिकारी के अलावा अररिया लोकसभा सांसद प्रदीप सिंह, फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास, सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल, रानीगंज विधायक अविनाश मंगलम, जोकिहाट विधायक मुर्शीद आलम, नरपतगंज विधायक देवयंती देवी और अररिया विधायक आबिदुर्रहमान मौजूद रहे. मंत्री ने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़कर विकास की गति को तेज किया जाएगा.

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