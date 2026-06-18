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'जिला खनन पदाधिकारी की संपत्ति की होगी जांच', मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान

भ्रष्टाचार और अवैध खनन पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने सख्ती दिखाई है. उन्होंने कहा 'जिला खनन पदाधिकारी की संपत्ति की जांच होगी.' पढ़ें पूरी खबर..

Dilip Jaiswal
मंत्री दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 8:56 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों को लेकर पूरी तरह गंभीर है. मंत्री ने डीएम को अलग-अलग स्तर पर जांच कराने का निर्देश दिया और कहा कि खनन विभाग से जुड़े मामलों के साथ संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी. अगली बैठक से पहले रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

"शिकायत आई है. माननीय विधायक लोगों ने भी शिकायत की है. हमने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी की संपत्ति की भी जांच हो, जिससे पता चले कि वह कोई अवैध संपत्ति तो नहीं अर्जित कर रहे हैं."- दिलीप जायसवाल, मंत्री, राजस्व और भूमि सुधार विभाग

राजस्व और भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)

जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक: गुरुवार को समाहरणालय सभागार में मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया.

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?: मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. साथ ही विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली, कृषि और सामाजिक सुरक्षा समेत कई विभागों की समीक्षा की गई. मंत्री ने योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। डुमरी-गोबरसही मुख्य सड़क की मरम्मत और संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारी को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए.

Dilip Jaiswal
जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक (ETV Bharat)

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी जिले की विभिन्न समस्याएं उठाईं. विशेष रूप से गोबरसही में नाला निर्माण कार्य, शहर और अस्पतालों के गंदे पानी की निकासी, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याएं, पथ निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है और अगली बैठक से पहले समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया गया है.

भूमिहीन पर्चाधारी परिवारों ने की शिकायत: इसी दौरान जिले के 98 भूमिहीन पर्चाधारी परिवारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए दिलीप जायसवाल से हस्तक्षेप की मांग की. परिवारों का कहना है कि उन्हें बिहार सरकार द्वारा सीलिंग एक्ट के तहत जमीन का पर्चा दिया गया था और वे वर्षों से उसी जमीन पर रहकर खेती-बाड़ी कर जीवनयापन कर रहे हैं.

बेदखल करने की साजिश: पर्चाधारियों ने आरोप लगाया कि कुछ भू-माफिया हदबंदी की जमीन पर दावा कर उन्हें बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं. उनका कहना है कि पर्चा और जमाबंदी रद्द कराने की कोशिश की जा रही है. इस मामले पर पूर्वी एसडीओ तुषार कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

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