ETV Bharat / state

'सिरफिरे.. विक्षिप्त.. पागल..' कॉकरोच जनता पार्टी पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला

'कॉकरोच जनता पार्टी’ पर दिलीप जायसवाल का हमला ( ETV Bharat )

कटिहार: देश की राजनीति में सामान्य तौर पर पार्टियों का जन्म आंदोलन के जरिए हुआ है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म सोशल मीडिया पर 16 मई को अचानक से हुआ था. इस बीच सत्ता पक्ष इस पार्टी की जमकर आलोचना भी कर रहा है. कटिहार पहुंचे बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही तथाकथित 'कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर तीखा और बड़ा हमला किया है. 'कॉकरोच जनता पार्टी’ पर क्या बोले दिलीप जायसवाल?: पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, कुछ सिरफिरे, विक्षिप्त और पागल लोगों को समाज में कोई काम नहीं है. ये लोग बेरोजगार होते हैं, इसलिए बैठे-बैठे देश के अंदर इस तरह का धंधा करते रहते हैं. ऐसे लोग हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं. दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान (ETV Bharat) "भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ऐसे कॉकरोच और चूहे वाले लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं. ऐसे लोग खुद ही एक दिन या तो चीन भाग जाएंगे या अमेरिका भाग जाएंगे."- दिलीप जायसवाल, भूमि राजस्व मंत्री राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज: मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतंत्र की ताकत को समझती है और इस तरह के लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी. वहीं बंगाल में बकरीद के दौरान गाय की कुर्बानी पर सख्ती से पाबंदी लगाने की चल रही चर्चाओं को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.