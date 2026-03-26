छतरपुर में मंत्रीजी का अनूठा रूप, भक्ति में इतने डूबे की जमकर थिरके दिलीप अहिरवार
छतरपुर में अयोध्या की तर्ज पर सजाया गया है श्रीराम दरबार, जिसको देखने और आरती में शामिल होने के लिए लगा भक्तों का तांता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 3:57 PM IST
छतरपुर: नवरात्रि पर्व पर पूरा छतरपुर शहर भक्ति के रंगों में सराबोर है. रामनवमी की तैयारी जोरशोर से चल रही है. पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. इस दौरान प्रभात फेरी में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री दिलीप अहिरवार भी भक्ति के रंग में रंगे दिखे. मंत्री मजीरा लेकर डांस करते नजर आए.
प्रभात फेरी के आठवें दिन राम भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य प्रभातफेरी निकाली. प्रभात फेरी शहर के अलग-अलग मार्गों से गुजरते हुए रामनवमी की शोभायात्रा यात्रा में शामिल होने का संदेह देती रही. युवाओ में भक्ति का उत्सव देखा गया.
मध्य प्रदेश शासन के मंत्री दिलीप अहिरवार भी शोभायात्रा में हुए शामिल
वहीं इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री व छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए. मंत्री ने बाइक पर बैठकर शहर का भ्रमण किया. शहर के लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने का संदेश दिया और फिर चौराहे पर भक्ति के रंग में डूबकर खूब थिरके.
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श्रीराम सेवा समिति के सदस्य अभिलेख खरे ने कहा, यह आयोजन प्राचीन समय से चला आ रहा है. प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना शामिल होते हैं. राम भक्त शंख, झालर, झीका, मजीरे एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ भगवान श्रीराम के भजनों का गान करते हुए आगे बढ़े. पूरा वातावरण जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान रहा. प्रभातफेरी चौक बाजार से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मागों से गुजरी. लोगों ने प्रभात फेरी का स्वागत करते हुए फूलों की बारिश की.
अयोध्या की तर्ज पर सजा राम दरबार
सेवा समिति के चौबे चौधरी ने बताया, व्यापारियों द्वारा हर साल की तरह इस साल भी चौक बाजार पर अयोध्या की तर्ज पर श्रीराम दरबार सजाया गया है. जिसमें रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ती है. 9 दिनों तक छतरपुर शहर भक्तिमय बना रहता है. छतरपुर की रामनवमी शोभायात्रा देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.