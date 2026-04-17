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Book Controversy: मंत्री दिलावर बोले, 'कांग्रेस के समय गलत इतिहास पढ़ाया गया, इसे फिर से लिखने का प्रयास'

'यह पुस्तक परीक्षा का हिस्सा नहीं': मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम हटा नहीं रहे हैं, यह पुस्तक परीक्षा का हिस्सा नहीं है. इनके नंबर रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं. इन्हें नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता था. नॉलेज के लिए भी अच्छी किताबें पढ़ानी चाहिए थी. यह कोई पार्टी की पुस्तक कांग्रेस की नहीं है. यह बच्चों को पढ़ाई जाने वाली बुक है, जिसमें वास्तविक इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए था, वह नहीं पढ़ाया जा रहा है.

कोटा: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 से 12वीं तक के बीच चार पुस्तकों को सिलेबस से हटा दिया है. इन पुस्तकों पर हटाने पर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि स्कूलों में राजस्थान का इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन नहीं पढ़ाया जाएगा. इस मामले पर शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रिजल्ट में इन बुक्स का कोई योगदान नहीं होता है. इन्हें केवल नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन इन किताबों में अच्छी नॉलेज भी नहीं मिल रही थी. इन्हें हटाया नहीं है, कांग्रेस के समय बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था. इसलिए इसके पुन: लेखन करने का हमारा प्रयास है.

'अपने आकाओं के बारे में लिखा': इतिहास को मिटाने के आरोप पर मदन दिलावर ने कहा कि इतिहास की वास्तविकता बतानी चाहिए. एक तथ्य निकालकर, दूसरा बताया जा रहा था. इतिहास में बीच का भाग छोड़ दिया, फिर बाद का बताया जा रहा था. ऐसा नहीं होता है. इन किताबों में अपने आकाओं के बारे में लिखा. लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल का जिक्र करते नहीं किया, जबकि ये दोनों भी कांग्रेस के ही 'काकाजी' थे. यह दोनों भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के नेता नहीं रहे हैं. भीमराव अंबेडकर भी भाजपा और जनसंघ के नहीं थे, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति होने के चलते उनको नहीं पढ़ाया गया था. भाजपा और जनसंघ के भी अगर श्रेष्ठ नेता होते, तो उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए था. देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री देश का होता है, वह किसी पार्टी के नहीं होते हैं.

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पढ़ाते अटल बिहारी व नरेन्द्र मोदी अच्छे पीएम: दिलावर ने कहा कि कांग्रेस में काफी अच्छे नेता हुए हैं. लाल बहादुर शास्त्री व सरदार वल्लभभाई पटेल थे. उन्हें नमन करना चाहिए, लेकिन वह पाठ्यक्रम से गायब हैं. उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है. डॉ भीमराव अंबेडकर सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनको केवल एक लाइन में दलित बता कर ही संबोधित कर दिया. जबकि वे राष्ट्रीय महापुरुष हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया. उनके बारे में बताना चाहिए था. कई सारे विवादित बातें इन किताबों में हैं. जिसमें आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास की बात पढ़ा रहे है, जबकि आजादी के पहले की बात भी बतानी चाहिए थी.

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'दोबारा लेखन करने का प्रयास': उन्होंने कहा कि आजादी के बाद में धारा 370 समाप्त को शामिल करना चाहिए था. इसी तरह प्रधानमंत्री की तुलना करते. लाल बहादुर शास्त्री अच्छे प्रधानमंत्री व सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छे गृहमंत्री थे. अटल बिहारी वाजपेयी व मोरारजी देसाई अच्छे प्रधानमंत्री थे. वर्तमान में नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? मंत्री दिलावर ने सवाल उठाया कि यह सब क्यों नहीं किया गया, कैसे बच्चों को आप गलत इतिहास पढ़ाओगे? इसको दोबारा लेखन करने का हमारा हमारा प्रयास है.