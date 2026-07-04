शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, 'जिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्टूडेंट्स कम, वे ही होंगे बंद'
कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्मिक सियाम सभागार छोड़ कर जाने लगे. इससे काफी देर तक अव्यवस्था हो गई.
Published : July 4, 2026 at 4:21 PM IST
कोटा: पीएम मोदी के पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम के तहत कोटा में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया. शनिवार को सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर रहे. कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए. इस दौरान मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा है. यह महज अफवाह है. इससे पहले कार्यक्रम के दौरान ही नवनियुक्त कार्मिक सभागार छोड़ने लगे. इसे लेकर जिला कलेक्टर को माइक से चेतावनी देनी पड़ी.
135000 को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में दिलावर ने प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया. उनका कहना है कि रिफाइनरी से रोजगार सृजन होगा और राजस्थान को काफी फायदा मिलने वाला है. रिफाइनरी से 35000 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है. यमुना का पानी भी शेखावाटी के चुरू, झुंझुनूं, सीकर व अन्य जिलों में आएगा. इन जिलों के 75 लाख लोगों को फायदा होने वाला है. उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों के लिए भी दिशा–निर्देश दिए हुए हैं.
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जब मीडिया ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने की चर्चा को लेकर सवाल पूछा, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है. जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स कम है, उन्हें ही बंद किया जा रहा है. शेष स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है. कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा व कल्पना देवी, राकेश जैन और प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता मौजूद रहे.
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जॉब के पहले ही मिली चेतावनी: सियाम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के दौरान ही नवनियुक्त कार्मिक सभागार छोड़ने लगे. ऐसे में उन्हें जॉब के पहले दिन ही चेतावनी मिली है. पहले वहां मौजूद शिक्षा व अन्य विभागों की कार्मिकों ने रोकने की कोशिश की. नवनियुक्त कार्मिकों के नहीं रुकने पर आरएएस अधिकारी भी उन्हें रोकने के लिए पहुंचे. फिर भी कार्मिक नहीं मान रहे थे. ऐसे में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ही माइक पकड़ कर चेतावनी देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि सभागार छोड़ने वाले कार्मिकों का नाम नोट कर लिया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए. इससे बाद बाहर जाने वाले लोगों को पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व कार्मिकों ने रोका.