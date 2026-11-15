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हिंदू वोट के लिए अखिलेश कर रहे अपनी राजनीति में बदलाव, मंत्री धर्मपाल बोले- ओवैसी सपा की बी टीम

रामपुर में धर्मपाल सिंह का किया गया स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के मुर्सैना में आयोजित जनसभा में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे. उन्होंने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं कि सनातन और हिंदुओं के आशीर्वाद के बिना राजनीति में आगे बढ़ना मुश्किल है. उन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि अब अखिलेश यादव हिंदू वोट हासिल करने के लिए अपनी राजनीति में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.