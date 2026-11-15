हिंदू वोट के लिए अखिलेश कर रहे अपनी राजनीति में बदलाव, मंत्री धर्मपाल बोले- ओवैसी सपा की बी टीम
राज्य सभा सांसद चुने जाने के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह पहली बार रामपुर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:06 PM IST
रामपुर : चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के मुर्सैना में आयोजित जनसभा में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे. उन्होंने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया.
उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं कि सनातन और हिंदुओं के आशीर्वाद के बिना राजनीति में आगे बढ़ना मुश्किल है. उन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि अब अखिलेश यादव हिंदू वोट हासिल करने के लिए अपनी राजनीति में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.
असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह गठबंधन एक तरह से समाजवादी पार्टी की बी टीम जैसा है. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से अखिलेश यादव को फायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर राजनीति करती है. भाजपा का ओवैसी से कोई लेना-देना नहीं है.
अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि वह चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे. उन्होंने कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी और इसी डर से उनका मनोबल पहले ही कमजोर हो चुका है. धर्मपाल सिंह ने उनके चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए. फिलहाल मुर्सैना में आयोजित जनसभा के जरिए भाजपा ने रामपुर में अपनी राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया.
धर्मपाल सिंह ने राज्यसभा सांसद चुने जाने पर रामपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जनपद रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड-बाजे और भव्य स्वागत के साथ जो सम्मान दिया है, उसके लिए वह सभी का धन्यवाद करते हैं. साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी.
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