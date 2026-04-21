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मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं, नारी शक्ति का सम्मान सिर्फ भाजपा में

मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )