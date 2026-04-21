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मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं, नारी शक्ति का सम्मान सिर्फ भाजपा में

मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी के प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया. समीक्षा बैठक भी करेंगे.

मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह.
मेरठ में मंत्री धर्मपाल सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 4:44 PM IST

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​मेरठ : दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह मंगलवार को मेरठ पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने आईएमटी (IIMT) यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया. मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

​स्मार्ट मीटर को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा:, अखिलेश यादव के पास विकास का कोई विजन या मुद्दा नहीं बचा है. वे केवल जनता को बरगलाने और भटकाने का काम कर रहे हैं. स्मार्ट मीटर एक पारदर्शी और बेहतर व्यवस्था है, जिसे सरकार ने नीतिगत सुधारों के तहत लागू किया है.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)

​विपक्ष द्वारा 'नारी वंदन' (महिला आरक्षण/सम्मान) के विरोध पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की पक्षधर रही है. आने वाले चुनावों में भाजपा महिलाओं को पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ावाकर उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में और मजबूती देगी.

मंत्री सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे. जिलाधिकारी वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय ने फूलों का गुलदस्ता देकर मंत्री धर्मपाल सिंह का स्वागत किया. उपराष्ट्रपति की रवानगी के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह जिले के तमाम प्रशासनिक विभागों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. मेरठ के चर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर मंत्री ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया और कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा.

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