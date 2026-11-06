"सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम विभाग की प्राथमिकता': मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- 'लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

"सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम विभाग की प्राथमिकता': मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- 'लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को विभाग के कार्यों की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:38 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर निराश्रित गोवंश विचरण करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए. अगर किसी जिले में हाईवे पर निराश्रित गोवंश घूमते हुए पाया जाता है तो संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम भी विभाग की प्राथमिकता है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि आगामी 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश की सभी गोशालाओं में भव्य आयोजन कराए जाएं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए. इस अवसर पर गो शालाओं में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, गोवंश की समुचित देखभाल, सेवा करने और उन्हें गुड़ व हरा चारा खिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि आयोजनों की निगरानी संबंधित मंडलीय अपर निदेशक एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे. उन्होने प्रदेश में दुग्ध समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे दुग्ध उत्पादकों को संगठित बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. पराग ब्रांड के उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग पर जोर देते हुए कहा कि दीपावली पर आमजन को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध पराग उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं.
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्देशों का समय से पालन सुनिश्चित करें. गोवंश संरक्षण, गौशालाओं की स्वच्छता, गोवर्धन पूजा के आयोजन और दुग्ध समितियों व पराग उत्पादों से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा करने को कहा.
बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव विवेक श्रीवास्तव, दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक योगेश, दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के., पशुपालन निदेशालय के निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) डॉ. संगीता तिवारी, निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ. राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहे.
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