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"सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम विभाग की प्राथमिकता': मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- 'लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा की. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर निराश्रित गोवंश विचरण करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए. अगर किसी जिले में हाईवे पर निराश्रित गोवंश घूमते हुए पाया जाता है तो संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम भी विभाग की प्राथमिकता है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि आगामी 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश की सभी गोशालाओं में भव्य आयोजन कराए जाएं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए. इस अवसर पर गो शालाओं में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, गोवंश की समुचित देखभाल, सेवा करने और उन्हें गुड़ व हरा चारा खिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.